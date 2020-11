Pedro Sánchez demana a la militància "explicar sense parar l'abast històric" d'uns pressupostos "indispensables"

El secretari general del PSOE i president de Govern, Pedro Sánchez, ha dirigit aquest dijous una carta a la militància socialista, en què ha subratllat que "necessitem uns pressupostos progressistes i de país. És a dir, una nova llei que permeti mobilitzar tant els recursos nacionals com els aportats per Europa per protegir els nostres compatriotes més afectats "per la pandèmia i les seves conseqüències socials i econòmiques, així com" per reactivar les nostres empreses, per generar ocupació i activitat i per transformar la nostra economia ".









Sánchez assegura que "la crisi ha creat noves prioritats, però ha fet més urgents les quatre transformacions que el nostre país havia d'escometre" i que "coincideixen plenament amb les prioritats marcades per la Unió Europea": Una transició ecològica justa per aconseguir una Espanya verd, la transformació digital del nostre país, la cohesió social i territorial, i la igualtat de gènere.





Cadascuna d'elles, explica el líder socialista, "té un calat suficient com per donar sentit a una legislatura completa" i "hem de escometre totes alhora". La tasca -continua- "és d'una envergadura enorme, comparable al desafiament que va escometre el nostre partit fa 40 anys quan va participar i després va completar la transició des de la dictadura a la democràcia".





De fet, "són tan indispensables i la seva orientació és tan indiscutible que els adversaris de Govern progressista eviten parlar-ne i desvien l'atenció cap polèmiques artificials i notícies inventades", tal com fa "el populisme reaccionari que es va estendre en anys passats al món occidental i que acaba de rebre una estrepitosa derrota a Estats Units ".





Per això, "la nostra obligació com a socialistes és explicar sense parar l'abast històric d'aquests pressupostos. Reiterar una vegada i una altra que el nostre país necessita tirar endavant amb el concurs de tots. Que no hi ha excusa que justifiqui desentendre d'aquest esforç i menys encara oposar-se a ell ", afirma.





Una missió que "no és senzilla", ja que "l'atenció es desvia cap a assumptes del passat, com la lluita antiterrorista, que res tenen a veure amb els pressupostos ni figuren per fortuna des de fa anys entre els problemes d'Espanya i els espanyols" .





Sánchez conclou traslladant als militants que "estem a la vegada enfront del major repte que ha viscut el nostre país en un segle i davant d'una oportunitat històrica", de manera que "hem d'estar a l'altura". "Més enllà de la cridòria partidista hi ha una societat colpejada i malmesa que espera respostes i solucions. Una societat de dones i homes de bona fe que ha resistit a l'envestida de la pandèmia i de la crisi econòmica i social. Entre declinar responsabilitats i ser responsables, els socialistes vam triar ser responsables. Entre desentendre dels altres i enfortir els nostres serveis públics, el PSOE tria el segon. Entre els privilegis i la justícia, vam triar la justícia. Sabem que en aquesta posició coincidim amb una amplíssima majoria social.

Seguim treballant en la direcció correcta, des de la democràcia, amb humilitat. Seguim avançant per construir l'Espanya que volem sense deixar ningú enrere ".