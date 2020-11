El Govern preveu aixecar el confinament perimetral de Catalunya el 21 de desembre

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, han presentat aquest dijous el Pla per a flexibilitzar les restriccions aplicades davant de la segona onada de la pandèmia de coronavirus --previst en quatre fases de 15 dies cadascuna-- que preveu aixecar el confinament perimetral de Catalunya a partir del 21 de desembre.





En roda de premsa després d'aprovar el pla, Budó ha concretat que en el primer tram --que comença dilluns que ve-- seguirà vigent el confinament perimetral de Catalunya, és a dir, seguirà prohibida l'entrada i sortida sense motiu justificat, així com la restricció de mobilitat en l'àmbit municipal els caps de setmana.





La segona fase del pla, a partir del 7 de desembre, preveu que la restricció de mobilitat dels caps de setmana passi de l'àmbit municipal al comarcal, de manera que un cop s'iniciï aquest segon tram la població catalana podrà desplaçar-se dins de la seva comarca els dissabtes i els diumenges.





Quan Catalunya entri al tercer tram de pla, el 21 de desembre, no hi haurà més restriccions de mobilitat els caps de setmana ni tampoc el confinament perimetral al territori, de manera que deixarà d'estar restringida l'entrada i sortida de persones.





D'aquesta manera, si la situació epidemiològica permet a l'Executiu català avançar segons les previsions del Pla d'obertura per flexibilitzar aquestes restriccions, en un mes s'aixecarà tant el confinament permitetral com la limitació de mobilitat subjecta a l'àmbit municipal els caps de setmana.





LIMITACIÓ NOCTURNA





No obstant això, el toc de queda decretat pel Govern des de les 22.00 fins a les 6.00 hores seguirà vigent durant tots els trams del pla.





A l'ésser preguntat per la raó epidemiològica d'aquesta decisió de mantenir el toc de queda, Aragonès ha defensat que totes les mesures que ha impulsat l'Executiu català tenen l'objectiu de reduir la interacció social: "El virus s'expandeix amb la interacció de les persones ".





Budó també ha defensat que el toc de queda "és important" mantenir-lo tot i que ha matisat que si una activitat cultural acaba a les 22.00 hores, amb l'entrada d'aquesta activitat es permetran desplaçaments per tornar al domicili més enllà de l'hora d'inici de la limitació nocturna.





NADAL





Sobre el pont de desembre, el Nadal i cap d'any, Aragonès ha explicat que en els pròxims dies treballaran en aquelles "situacions excepcionals" derivades d'aquestes dates assenyalades.





No obstant, ha subratllat que les trobades siguin de "quantes menys persones possibles" perquè després no hi hagi penediments i ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana perquè no poden posar a un policia a cada casa.





Així, ha explicat que esperen poder comunicar a la població catalana si hi ha algun tipus de canvi per a aquestes dates de cara a la setmana que ve.





"Ningú hauria de buscar excuses administratives per no complir amb les restriccions. Ens juguem la vida de molta gent, ens hi juguem aturar una pandèmia i al virus no ho enganyem amb jocs administratius", ha tancat Aragonès en relació a l'acompliment de les mesures anunciades.