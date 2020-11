Reynés (Naturgy) insta a posar en marxa els certificats d'origen per a l'hidrogen

El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha instat a posar ja en marxa els certificats d'origen en hidrogen perquè l'aposta per l'hidrogen verd passi de "ser una idea a ser una realitat".





En la seva participació en la jornada 'Hidrogen Renovable: Una Oportunitat per a Espanya', Reynés va demanar un marc regulador per al desenvolupament d'aquesta tecnologia i ha destacat que perquè sigui competitiu també caldrà reduir els costos elèctrics i aconseguir una disponibilitat en el tipus de mida , perquè a nivell industrial "sigui una realitat".





En el cas concret dels certificats d'origen per a l'hidrogen, la secretària d'Estat d'Energia, Sara Aagesen, va aprofitar per anunciar que el Govern ja està treballant en això.





D'altra banda, Reynés va posar en valor la important xarxa de transport de gas de la qual disposa Espanya, que ha subratllat que "ha d'estar disponible per a la distribució de l'hidrogen".





Pel que fa als projectes del grup en aquesta tecnologia, ha indicat que l'objectiu de Naturgy s'ha centrat en compatibilitzar el desenvolupament de l'hidrogen amb la transició justa, amb dos projectes de 30 megawatts (MW) i 50 MW a Meirama i la Robla .





ENAGÁS, UNS 12 PROJECTES AMB UNA INVERSIÓ DE 1.500 MILIONS.





Per la seva banda, el president d'Enagás, Antonio Llardén, ha assenyalat que el grup treballa en un total d'uns 12 projectes a desenvolupar en el període 2021-2023, que podrien mobilitzar uns 1.500 milions d'euros d'inversió.





Per a això, Llardén va defensar que per impulsar l'estratègia de l'hidrogen verd és "fonamental" la col·laboració publicoprivada i entre empreses.





En aquest sentit, ha assenyalat que els projectes que promou la companyia passen per tenir per condicions que contribueixin a la descarbonització i la transició justa, sent així "cadena de valor i generant ocupació sostenible".