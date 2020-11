Detingut un funcionari de Medi Ambient de la Vall d'Aran per estar implicat en la mort de l'ós Cachou

Els Mossos d'Esquadra han detingut un funcionari de Medi Ambient de el Consell General d'Aran (Lleida), per la seva suposada implicació en la mort de l'ós conegut com Cachou, han confirmat fonts coneixedores de la investigació.





La detenció del funcionari de Medi Ambient de l'administració aranesa es va produir aquest dimecres segons ha avançat aquest dijous TV3.





La jutge de Vielha va decretar el maig el secret d'actuacions en relació a el cas de la mort de l'ós Cachou que va ser trobat mort el passat 9 d'abril a Les, la causa està oberta per un delicte contra la fauna.





Pocs dies després que agents de medi ambient de el Conselh Generau d'Aran trobessin el cadàver de l'ós, les entitats Ipcena-EdC, Seu Birdlife Catalunya, FAPAS i la Federació Ecologistes de Catalunya van posar en dubte que l'animal --al qual l'estiu passat se li van atribuir diversos atacs a ramat-- morís atacat per un altre ós i estimbat, com havia assegurat el Consell General d'Aran basant-se en l'informe preliminar de la necròpsia.





Les entitats sostenien que no era creïble afirmar que l'ós Cachou s'hagués barallat amb un altre ós, perquè l'animal no tenia signes de lluita, i apuntaven que la "somriure sardònic" que mostrava en les imatges dels agents rurals podia apuntar a un enverinament.





El 8 de maig, abans de conèixer-se que el jutjat de Vielha havia decretat el secret de sumari, el Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF) va insistir que s'havia personat en l'expedient administratiu i en què havia tornat a reclamar a la Generalitat i a el Ministeri de Transició Ecològica que aclarissin, de manera urgent, les causes per descartar que hagués estat una mort premeditada.