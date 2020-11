SCC retreu al Col·legi de Metges de Barcelona que acomiadi el vicepresident de l'entitat per "motivacions ideològiques"

Societat Civil Catalana (SCC) ha criticat el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) per l'acomiadament de doctor i membre de l'escola i vicepresident de l'entitat, Àlex Ramos, després de les "queixes rebudes per metges per la participació d'aquest en SCC ".





En un comunicat aquest dijous, SCC ha expressat la seva solidaritat cap a Ramos, que mantenia relacions professionals amb el COMB des de 1990, i ha afirmat que ha estat apartat de les seves funcions per "motivacions ideològiques".





L'entitat ha recordat que Ramos va ser un dels impulsors i responsable de l'organització de dos grans manifestacions constitucionalistes a l'octubre de 2017, "circumstància que va molestar al COMB".





Davant d'aquesta situació, ha afirmat que recorrerà als tribunals i que confia que des de la justícia "anul·laran aquest atropellament i aquest acte improcedent, amb la demanda que rebat i desmunta els arguments de l'acomiadament".





D'altra banda, fonts de Col·legi de Metges han explicat que la decisió està fonamentada en causes estrictament de l'àmbit laboral i és "absolutament respectuosa" amb la legislació vigent.