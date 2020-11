Amazon respon a Colau que treballa amb "2.000 petites empreses i comerciants" catalans

Amazon s'ha posicionat en un comunicat aquest dijous respecte a les declaracions d'Ada Colau --que anima a no comprar a les grans plataformes com Amazon aquesta Nadal-- indicant que "treballa amb més de 2.000 petites empreses i comerciants a Catalunya, que lidera el rànquing de comunitats amb més pimes que venen a les botigues d'Amazon ".





L'alcaldessa de la capital catalana ha cridat aquest dijous en el lliurament del Premi Barcelona Comerç 2020 els barcelonins a comprar al comerç de proximitat en comptes de a les grans plataformes "que no només no tributen, sinó que no tenen cap valor afegit en la nostra ciutat ".





A Catalunya, la plataforma de lliuraments 'delivery' disposa de 3 centres logístics al Prat, Martorelles i Castellbisbal; un centre logístic urbà a Barcelona que ofereix lliuraments ràpides a través de Prime Now, un centre de distribució a Barberà de Vallès i 3 estacions logístiques ubicades a Barcelona, Martorelles i Rubí, segons ha ressaltat Amazon aquest dijous.





En el comunicat ha especificat també que les pimes catalanes que venen a Amazon, "són les segones que més exporten d'Espanya i van registrar a les botigues d'Amazon vendes internacionals superiors als 100 milions d'euros en 2019".





Amazon també té un Centre de Desenvolupament de Programari a Barcelona "que dóna feina a enginyers, desenvolupadors de programari, científics de dades i experts en aprenentatge automàtic i emmagatzematge en el núvol, a més d'un centre de suport per a pimes de al Sud d'Europa", segons ha afegit l'empresa en la seva resposta.