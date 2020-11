Un home accepta 21 mesos de presó per amenaces reiterades a Facebook contra Xavier García Albiol

Un home ha acceptat una condemna de 21 mesos de presó per un delicte continuat d'amenaces a l'alcalde de Badalona (Barcelona) Xavier García Albiol i en aquest moment diputat al Parlament, a qui va enviar repetits missatges a Facebook amb intenció de causar "la por de patir un mal imminent i greu així com motivat per la seva menyspreu cap a la ideologia que aquest representa ", segons ha valorat la jutge.





La sentència del Jutjat penal 2 de Girona, recull l'acord entre la Fiscalia i la defensa, que han pactat aquesta condemna per amenaces, amb agreujant per discriminació ideològica, en la qual s'inclou la prohibició de comunicar-se o apropar-se a menys de 500 metres d'Albiol durant 33 mesos.





Va enviar els missatges entre octubre de 2017 i març de 2018, entre ells: 'Et mereixes un tret entre els ulls, fill de puta'; 'Així us moriu tots els espanyolistes que porten 50 anys a Catalunya i no són capaços ni de dir bon dia en català'.





En altres missatges, va escriure: 'Polític de merda. Ets un puto feixista que et mereixes acabar en una cuneta tal com em va amenaçar a mi un guàrdia civil '; 'Demà una bomba i tots fora al mateix temps !; 'Et mereixes morir a l'estil de Carrero. Ets repugnant '.





L'home no entrarà a la presó al tractar-se d'una pena inferior a dos anys i perquè no té antecedents, a més de no tenir "perillositat ni una trajectòria violenta ideològicament", segons assenyala la jutge, que destaca que l'home va fer aquestes amenaces de manera puntual , en un moment que qualifica com convuls, després de l'1-O.