Renfe i Govern afirmen que s'han pres "totes les mesures en els seus trens"

Renfe i el Govern han afirmat que l'operadora ha pres "totes les mesures en els seus trens i instal·lacions" per evitar contagis de coronavirus des que es va decretar l'estat d'alarma al març, després que aquest dijous la Fiscalia ha obert una investigació arran d'una denúncia de la plataforma Xnet per presumptament danyar la seguretat dels usuaris amb la seva gestió del transport públic i per la suposada falta de mesures per prevenir contagis.





En un comunicat conjunt, Renfe i la Conselleria de Territori i Sostenibilitat han explicat que les mesures en trens i instal·lacions s'han "aprovat sempre consensuades" amb la Generalitat i segons les pautes de les autoritats sanitàries.





Han destacat l'adaptació de l'oferta durant l'estat d'alarma, i han afirmat que tot i que actualment hi ha un "descens en la demanda a el transport públic, que aquesta setmana està al voltant del 50%", Rodalies manté el 100% de freqüències i capacitat dels trens els dies laborables.





Entre les mesures adoptades, també han assenyalat que s'ha intensificat la neteja i desinfecció dels trens, especialment dels elements que suposen més risc de transmissió com els polsadors per obrir les portes, a més de la "renovació total de l'aire de l'interior dels cotxes en una mitjana de set minuts ".





També han ressaltat les campanyes informatives i missatges per megafonia en trens i estacions, així com en les pantalles, que recorden l'obligatorietat d'usar mascareta i emeten el missatge: "Si us plau viatgeu en silenci evitant la interacció social, i eviteu activitats que comportin treure-se-la , com menjar o beure ".





El transport "NO ÉS UN FOCUS DE CONTAGI"





Renfe també ha assenyalat el sòl de vestíbuls i accessos de les estacions per separar el flux de persones que entren i les que surten de la instal·lació, ha col·locat dispensadors de gel hidroalcohólico, ha instal·lat mampares de protecció en els punts de venda, i ha augmentat el personal de seguretat a les estacions.





Per tot, la Conselleria i Renfe han assegurat que "tant els experts com les autoritats sanitàries confirmen que el transport públic, amb totes les mesures que s'han establert, no és un focus de contagi de la Covid-19".