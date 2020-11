Associacions d'esquerres llancen un ultimàtum al Govern central per la Llei Celaá

Diverses associacions d'esquerres han llançat un manifest denunciant que el castellà deixi de ser la llengua vehicular en el país en el marc de la Llei Celaá, que ha estat aprovada avui al Congrés dels Diputats amb un estret marge.

El següent text està signat per Antonio Robles (president de dCIDE), Javier Marín (co-president de VERMELLS-ESPANYA); Pedro Fernández (president ACP); Enrique Martínez (president de JUNTS SI); Miquel de l'Amo (president d'Esquerra en Positiu) i Antonio Francisco Ordoñez (Cofundador de ASEC-ASIC).

"Coneixen vostès algun país de l'món on en una part del seu territori nacional, des de la seva escola pública, gratuïta i obligatòria, no se'ls ensenyi als seus nens l'idioma nacional? CAP" (Alfonso Guerra a TVE 2020.11.16).

Les organitzacions sotasignants, totes elles situades en l'àmbit de l'esquerra política, volem denunciar l'intent del Govern Espanyol d'eliminar de fet l'ensenyament de l'idioma espanyol de les escoles públiques catalanes, basques, gallegues, valencianes i balears, justificant com una operació de canvi de cromos amb els grups independentistes, perquè a canvi donin suport als PGE.

L'educació obligatòria, pública i gratuïta va ser una conquesta de les forces de l'esquerra espanyola, arrencades a la dreta conservadora, durant el període constituent que va culminar amb la signatura de la nostra carta magna, la Constitució Espanyola; i està inspirada en el valor universal de la IGUALTAT. Aquest principi generador d'igualtat, va quedar reflectit en el seu article 3.1: "El castellà és la llengua oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-lo i el dret a usar-lo. Les altres llengües seran també oficials en les respectives comunitats autònomes, d'acord amb els seus Estatuts ".

Les lleis orgàniques d'educació, que haurien d'haver concretat l'aplicabilitat a les escoles de l'concepte llengües cooficials, no ho van fer; ni sota els governs de PP, ni dels de PSOE. El paper de frontissa de les minories nacionalistes basca i catalana, per inclinar governs a la dreta oa l'esquerra, va convertir el dret fonamental dels nens a ser educats en la llengua materna (UNESCO), en una oprobiosa moneda de canvi dels diferents governs . La conseqüència és l'augment significatiu de l'fracàs escolar dels nens pertanyents a les capes populars de la població, les més desafavorides, les que no tenen oportunitat econòmica d'accés a l'educació privada o concertada.

Òbviament sembla que aquesta no és la situació econòmica ni la preocupació dels legisladors que alegrement decideixen sobre aquest dret fonamental per als nens. L'exigència constitucional de la cooficialitat entre diferents llengües d'un territori, només serà efectiva quan la llei orgànica d'educació reconegui que és impossible ser llengua cooficial i alguna d'elles tingui un tracte desigual o marginal. Les llengües seran efectivament cooficials quan la llei estableixi el seu ús igualitari a l'50% i desplegament un servei d'inspecció a tot el territori espanyol que vetlli pel seu compliment. Just el contrari que preveu la llei Celaá que els suprimeix. Seria el mateix que promulgar una llei de riscos laborals i eliminar els inspectors de treball.

Demandem als partits de l'arc parlamentari que es reclamen d'esquerres que rectifiquin aquest nefast projecte de llei amb les esmenes pertinents. En cas contrari, augurem la nostra ferma determinació de cridar a la mobilització popular per combatre aquesta tremenda injustícia ".