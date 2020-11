Sanitat registra 16.233 nous casos de Covid-19

Les comunitats autònomes han notificat aquest dijous al Ministeri de Sanitat 16.233 casos de Covid-19, dels quals 6.915 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació als 7.090 registrats el dimecres, elevant la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 1.541.574.









La taxa mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies se situa en els 436,27 casos per cada 100.000 habitants. "La incidència va baixant, però segueixen sent xifres molt elevada i que estan molt per sobre dels objectius que tenim marcats, sent l'ideal estar per sota dels 60 casos per 100.000 habitants", ha dit en roda de premsa el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.





Quant als morts per Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat aquest dijous 252 més, 1.313 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 42.291 persones.





Actualment hi ha 18.961 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 3.125 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.727 ingressos i 2.246 altes. A més, en l'última setmana 4.243 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 340 en una UCI.





La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa actualment en el 15,18 per cent i en les UCI al 31,66 per cent. "Ens mantenim en un molt lleuger descens en els ingressos de les UCI", ha assenyalat Simó.





De les 6.915 persones diagnostiques de Covid-19 en l'últim dia, 1.312 s'han localitzat a Madrid, si bé 490 a Andalusia, 531 a Aragó, 455 a Astúries, 84 a Balears, 115 a Canàries, 235 a Cantàbria, 146 a Castella -La Manxa, 33 a Castella i Lleó, 959 a Catalunya, 42 a Ceuta, 248 a Comunitat Valenciana, 216 a Extremadura, 630 a Galícia, 33 a Melilla, 200 a Múrcia, 138 a Navarra, 922 al País Basc i 126 a la Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 3.472 morts a Andalusia (227 en l'última setmana); a Aragó 2.129 (180 en els últims set dies); a Astúries 775 (128 en l'última setmana); a Balears 398 (nou en els últims set dies); a Canàries 321 (10 en una setmana); a Cantàbria 292 (14 en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.635 (66 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 4.253 (168 en els últims set dies).





A més, 7.450 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (36 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 45 morts des del començament de la pandèmia (tres en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 2.124 (106 en els últims set dies); a Extremadura 872 (45 en una setmana); a Galícia 1.114 (68 en els últims set dies); a Madrid 11.181 (96 en els últims set dies); a Melilla 35 (quatre en els últims set dies); a Múrcia 521 (45 en els últims set dies); a Navarra 817 (33 en els últims set dies); al País Basc 2.334 (57 en els últims set dies); i a La Rioja 523 (18 en els últims set dies).





Pel que fa a les proves diagnòstiques, des del passat 9 de novembre i fins al 15 de novembre s'han realitzat 1.111.297, de les quals 787.571 han estat PCR i 323.726 test d'antígens. La taxa total de positivitat se situa en el 12,12 per cent.





"Mantenint una capacitat de diagnòstic molt alt la positivitat continua reduint, de manera que estem a prop de la nostra capacitat màxima de detecció perquè es manté l'índex de positivitat", ha emfatitzat Simón.