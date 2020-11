Budó advoca per un espai de diàleg entre Govern i partits perquè "la crisi va per llarg"

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha advocat per impulsar un espai de diàleg permanent entre Executiu i grups parlamentaris per fer un seguiment minuciós de l'evolució del Covid-19 ja que "la crisi va per llarg".





"No voldria que se'ns digui que no estem buscant contínuament aquest consens" ha dit en la rèplica a la interpel·lació durant el ple al Parlament aquest dijous per part de la diputada de la CUP Natalia Sánchez, que ha criticat que els errors de l'Executiu fan que l'independentisme perdi credibilitat, segons ella.





A més, Budó ha atribuït que no hi hagi més serveis públics a Catalunya a la manca de competències i de recursos econòmics: "Per dur a terme tot això ens falten recursos i per tant, la independència".





Per la seva banda, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha insistit que la prioritat tant de la Generalitat com del pla de reobertura i de flexibilització de les restriccions presentat aquest dijous per l'Executiu és "la salut i el treball de les persones ".





Així ho ha dit en resposta a una altra interpel·lació, amb la qual la portaveu de Cs, Lorena Roldán, ha acusat el Govern d'orientar el seu discurs per superar la crisi del Covid cap al projecte independentista.