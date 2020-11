Coneixes el "nyap" en la creació de la Junta de Compensació provisional del Polígon Centre de Viladecans?

Als veïns del Polígon Centre d'aquest municipi del Baix Llobregat els preocupa l'actuació de l'alcalde i el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Viladecans. I tenen raons suficients per a la preocupació i no deixar de preguntar-se si és possible dur a terme una gran nyap com la feta a la vista de tots sense que intervingui el ministeri fiscal d'ofici .













El primer Decret d'alcaldia de el 24 de novembre de 2019 basat en l'informe de conformitat signat pel director de l'Àrea de Planificació Territorial de l'Ajuntament de Viladecans és un despropòsit que podria paralitzar aquest Pla Urbanístic en sec malgrat l'escrit jurídic de rectificació posterior. Els errors comesos en la verificació de dades urbanístiques per part del seu responsable màxim, ia qui molts veïns col·loquen com a presumpta peça clau d"art i part" necessària en l'embolic, no tenen marxa enrere i han generat moltes preguntes sobre la intenció que es perseguia amb ells i l'interès subjacent a aquest.





Els 24 anys d'experiència en planificació urbanística a Viladecans no li van impedir, a Enric Serra, "equivocar-se" i acceptar metres quadrats addicionals que afavorien sense cap dubte a l'empresa VILAVILETA RESIDENCIAL SL altre temps coneguda com RABLER PROMOCIONS SL en detriment de la resta de propietaris del Polígon Centre. Uns metres vitals per al càlcul del percentatge de participació d'aquesta empresa en la Junta de Compensació provisional i en on no es van revisar a "fons" les afirmacions expressades per Mario Sanz, representant d'aquesta empresa, en document públic passat per registre davant l'Ajuntament . Ell sembla ser que no ho va fer.





Els veïns que van participar en les comissions participatives del Polígon Centre recorden Enric Serra segons manifesten a VILAPRESS marejant la perdiu urbanística en les reunions i exercint un assessorament tècnic, sobre el qual ara molts dubten i on en cap moment com a representant del consistori expert en Urbanisme ni el tinent d'alcalde d'aleshores, Pere Gutiérrez - ara responsable de VILAWAT- van comentar als participants qui era el soci prioritari - i potser també del seu alcalde- en la transformació d'aquest sector 3 del Polígon centre ni dels altres dos. I es pot revisar la memòria de la primera a la seva última pàgina per verificar-ho.





