Un conductor de Cafity haurà d'assumir una multa de 601 euros per no respectar la llei a l'aeroport del Prat

L'Associació Élite Taxi explicava aquest dijous a la nit com va tenir lloc la intervenció de la Policia Local del Prat al aropuerto per un incompliment de la legislació vigent relativa a les llicència VPT de les pengen serveis com el de transport privat Cafity.









En un tweet recollit per Catalunyapress des d'Élite Taxi es fotografiava el moment en què un guàrdia urbà pratenc sol·licitava la documentació i imposava una sobirana multa a l'conductor de l'empresa de Cafity per realitzar un servei de transport no autoritzat en una zona reservada per als taxistes , que són un servei públic amb drets adquirits i reconeguts per la legislació catalana actual.





Segons la Generalitat, els cotxes VTC estan obligats a estar estacionats en aparcaments i / o garatges i no podran circular lliurement per la ciutat. Aquestes limitacions afecten a les més de 2.000 llicències de VTC que estan operatives a Catalunya. "La limitació de 15 minuts no provoca efectes disruptius al sector de VTC".





El control del sector de VTC es delega en la Guàrdia Urbana, els qui hauran de comunicar les infraccions detectades en els òrgans administratius corresponents.