SOS dels gossos de la Unitat Canina de la Guàrdia Urbana de Barcelona després de la mort de Vic i Tom

Els comuns governen l'Ajuntament de Barcelona i per tant se'ls atribueixen consciència animalista i ecologista. Però la realitat dista molt de ser aquesta. Perquè mentre es preocupen per la contaminació de la ciutat comtal han desatès "greument" amb conseqüència de mort certa les cures mínimes dels gossos de la Unitat Canina de la ciutat (Unitat de Suport) que després de la mort de dos dels seus companys canins, Vic i Tom, gossos de la unitat K9, acaben de llançar un SOS a través dels seus sindicats SAPOL i CCOO.

















L'objectiu de fer desaparèixer aquesta Unitat de la Guàrdia Urbana no ha obtingut els fruits esperats pel polític que busqués tal cosa però tenir un veterinari que atengui els cans, funcionaris animals a 40 km de distància de les seves instal·lacions habituals és una decisió que ha provocat que davant d'una urgència com ho és una torsió gàstrica canina , res es pugui fer.





La manca de personal, desinfecció i posar el menjar i beguda d'aquests servidors públics canins a la intempèrie a l'estiu i hivern sense tenir en compte les condicions climatològiques adverses de tots dos períodes situa a aquests gossos policies davant menjar congelat o aigua cremant, la qual cosa no ajuda en res a cuidar una mínima qualitat en la seva alimentació. Si a això s'afegeix manca de personal per a la realització dels seus perceptius entrenaments diaris i tres passejos diaris tenim una mala interpretació del que significa interessar-se pel benestar animal, de manera que les protectores de la ciutat haurien de presentar les seves pròpies protestes basant-se aquest maltractament institucional de llibre perpetrat per una administració local que ha de erigir-se en exemple i no en mala praxi.





Per pal·liar tota aquesta situació des SAPOL li demana a l'alcaldessa Ada Colau:









Contractar un servei per a la neteja i desinfecció de la pista d'entrenament, de l'habitacle on dormen i de tot l'interior de les instal·lacions on es mouen els gossos. Els MMEE i altres policies locals a Catalunya ja disposen d'aquests serveis professionals externs de desinfecció.

Canviar l'horari de l'subministrament del menjar que se li dóna actualment a la nit, ja que no hi ha vigilància de personal a les instal·lacions, subministrar pel de matí o per la tarda i així evitar la torsió d'estómac que és una afecció que apareix amb major freqüència en algunes races, la importància de prendre mesures preventives per evitar la seva aparició és fonamental i que provoca un motiu d'urgència veterinària.

Ubicar urgentment la menjadora i abeurador a l'interior de l'Box. En l'actualitat estan a l'exterior i això suposa que a l'estiu agafi la temperatura de l'recipient d'aigua els 38º ia l'hivern el menjar es congela.

El veterinari que realitza les tasques de vigilància de la salut dels animals està radicat a La Roca de l'Vallès, a més de 40 km i és el mateix de la Unitat Muntada, havent veterinaris especialistes en gossos les 24 h. a prop de Zona Franca.

Cursos de formació a l'ISPC de guies canins per als agents de nova incorporació.





Per la seva banda des de CCOO exigeixen "una reunió amb la direcció per resoldre aquestes problemàtiques urgentment, no consentirem que SIGA EN RISC LA VIDA DELS GOSSOS POLICIES de la Guàrdia Urbana de Barcelona".





PARTITS DE L'OPOSICIÓ RECLAMEN L'AJUNTAMENT





El grup municipal Junts per Catalunya (JxCat) ha demanat els informes veterinaris sobre aquestes baixes, així com les dates de les morts i el nombre de gossos que integren la unitat, comptant adopcions i defuncions. A el mateix temps, també el Partit Popular (PP) ha considerat que la mort dels animals va ser provocada per la "desatenció i deficiències greus en les instal·lacions de la policia".





No obstant això, l'Ajuntament de Barcelona ha comunicat que no ha existit ocultació d'informació i que les morts dels gossos van ser produïdes per patologies comuns en aquest tipus d'animals, tal com indica la necròpsia que es va fer, i que no es poden preveure. A més, l'ajuntament ha rebutjat l'acusació de desatenció i de deficiències en les instal·lacions que denuncien els sindicats i partits de l'oposició.