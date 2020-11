Meritxell Budó admet que "el Govern no ha donat una bona imatge aquesta setmana"

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha assegurat que el Govern "no ha donat una bona imatge aquesta setmana", en referència a les diferències internes entre els socis, ERC i JxCat, per la gestió del pla de flexibilització de mesures per frenar el coronavirus.





"Estic compromesa perquè no torni a passar", ha destacat la consellera en declaracions aquest divendres a Ràdio 4 i La 2 recollides per Europa Press, i ha afegit que es queda amb què han estat capaços d'arribar a un acord per gestionar la segona onada de coronavirus.





Budó ha destacat que hi ha hagut "un debat intens, sa, de vegades apassionat i tot", i ha sostingut que aixecar-se de la taula no és la millor manera de debatre, a l'ésser preguntada per aquest gest dels membres d'ERC, que es van ser de la reunió sobre les mesures de la Covid-19 demanant un pacte de lleialtat i que no hi hagués filtracions als mitjans.





"Jo penso que aixecar-se de taula a vegades no és la millor manera, però aquesta estona d'aire va ser important, vam tenir converses més reduïdes que van reconduir la situació", ha defensat la portaveu de la Generalitat, que ha insistit que està compromesa amb que hi hagi un únic Govern i les desavinences es puguin reconduir, en les seves paraules.





Ha lamentat que es produís la filtració d'un document de treball que "en cap cas estava tancat i hi havia altres documents de treball", i ha explicat que després es van reunir amb els sectors afectats i per això hi ha diferències entre l'esborrany filtrat i el document final.





Sobre les paraules aquest dijous de el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, que responsabilitzava a la consellera de Salut, Alba Vergés, de les mesures preses, Budó ha respost que Vergés és la màxima responsable de Salut i que la gestió d'aquesta segona onada és "més difícil" que la primera.





"Estic d'acord que cal respectar públicament les formes, això confon ciutadania. Hem de treballar per millorar-lo", ha assegurat Budó, que ha dit que respecta les decisions de la resta de consellers, que s'estan esforçant al màxim, a l'ésser preguntada per la gestió de Vergés i de el conseller de Treball, Chakir el Homrani, tots dos d'ERC.





ELECCIONS A CATALUNYA



La portaveu de la Generalitat ha explicat que estan treballant en els mecanismes perquè es puguin celebrar les eleccions catalanes el 14 de febrer, però ha advertit: "Si no es pot garantir el dret a vot de tots, no sé si es podran celebrar", i ha destacat que s'han de dissenyar protocols que també protegeixin el dret a la salut.





Sobre el Nadal, Budó ha recordat que el toc de queda seguirà vigent i ha afirmat que s'hauran d'adaptar els horaris per celebrar la missa del gall, que es realitza a mitjanit; i sobre el pont de el primer cap de setmana de desembre, s'ha obert a poder ajustar la data per avançar de fase 2 de reobertura de el 7 de desembre al 5, en funció de les dades epidemiològiques.





La consellera de Presidència ha afirmat que les classes universitàries seguiran sent des de casa durant totes les fases de reobertura per evitar la mobilitat, ha emplaçat a les autoritats sanitàries a determinar quan podran ser presencials i ha destacat que no s'han tancat sectors "perquè ho estan fent malament ", sinó per reduir la interacció social.





Considera que les farmàcies estan "perfectament preparades" per fer test d'Covid-19, tot i que ha dit que no serien a persones amb símptomes, i ha assenyalat que s'està treballant amb el sector i que seria una manera de treure pressió a l'atenció primària .





AJUNTAMENT DE BARCELONA



Preguntada per l'acusació de l'Ajuntament de Barcelona que a la Generalitat hi ha hagut deixadesa per ajudar les persones sense sostre durant la pandèmia, Budó ha replicat que li agradaria que el consistori parlés "de la deixadesa de Govern de l'Estat, perquè formen part del Govern ".





Ha criticat que aquest divendres acaba el termini per pagar el tram d'impostos del primer trimestre del curs i ha retret que l'Executiu central no hagi fet "cap moratòria ni suspensió d'impostos" a qui no pugui pagar-ho per falta d'activitat com a conseqüència de la crisi del coronavirus.





Budó ha dit que la Generalitat ha mobilitzat "molts recursos per fer front a aquesta realitat, no només de l'sensellarisme" sinó d'altres col·lectius vulnerables, però ha afegit que no només s'han de destinar recursos econòmics sinó fer mesures, com la ajornar el pagament de hipoteques i lloguers i que es frenin els desnonaments, tot això competència de Govern, segons ella.





JXCAT

Sobre les primàries de JxCat, Budó ha desitjat sort tant a el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, com a la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs: "Ara mateix el meu suport és per als dos. Són dues persones molt preparades ".





No ha descartat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont lideri les llistes perquè ho permet el reglament de el partit, però assegura que és ell qui ha de dir-ho: "És el president legítim de Catalunya, estarà en el nostre projecte. Amb els peus a terra hem de triar un candidat", ha argumentat Budó sobre les primàries.