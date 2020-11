L'aixeta de la informació judicial queda en mans de Dolores Delgado

El ministeri fiscal, ara a càrrec de la instrucció dels casos, es converteix serà la llera oficial de transmissió de la informació aliè a qualsevol tipus de comunicació interessada, privilegiada o esbiaixada de dades o notícies relatives al procediment. D'aquesta menra l'aixeta de la informació judicial queda en mans de la fiscalitza i el seu fiscal general Dolors Delgado.





















La nova Llei d'enjudiciament criminal (LECrim) dóna a la Fiscalia General de Delgado el màxim control de la informació sobre els processos penals per limitar aquesta informació a "l'essencial", que determinarà la pròpia Fiscalia.





L'avantprojecte de la nova Llei d'enjudiciament criminal blinda el poder de la Fiscalia perquè serà qui dirigeixi les instruccions, desplaçant a l'actual figura del jutge instructor i controlarà les filtracions i la informació que transcendeix sobre els processos penals en fase d'investigació.





L'objectiu d'aquest poder, serà el de limitar aquesta informació feta pública i evitar segons el text provisional un "greu atemptat" a la presumpció d'innocència dels encausats. I introdueix "garanties ajustades als cànons marcats pel Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Constitucional" amb què "es busca que el flux d'informació es limiti a l'essencial des del punt de vista de l'interès informatiu i que es transmeti de forma asèptica i objectiva ".





En aquest nou escenari serà el fiscal instructor qui seleccionarà "els elements que, pel seu interès informatiu, poden ser transmesos a la ciutadania" i fixarà els termes en què han de transmetre, "assumint la responsabilitat derivada dels excessos o errors en què pugui incórrer en aquesta delicada tasca ".





L'esborrany assenyala expressament que, "llevat d'autorització de l'fiscal responsable de la investigació, els òrgans governatius i policials no estaran autoritzats per transmetre dades relatives a l'procediment en curs".





ELS PARTITS POLÍTICS NO PODRAN PERSORARSE COM ACUSACIÓ POPULAR EN ELS JUDICIS





El text de el Govern també vol eliminar l'acusació popular de "les administracions públiques, els partits polítics i els sindicats".





I s'incorpora com a dret de la víctima, "el dret de l'ofès o perjudicat pel delicte, a què, per tant, prou la condició de víctima per actuar com a part acusadora"





Però la part més polèmica arriba a la regulació de la personació de l'acusació popular, on es posa l'accent en el "control judicial de l'interès legítim" d'una figura que està emparada directament per la Constitució Espanyola. S'afegeix que "no poden exercir l'acusació popular les administracions públiques, els partits polítics i els sindicats", canvi que es cola a l'article 82 d'aquesta nova llei. Sobre els límits objectius, la nova norma assenyala que l'acusador popular mai pot exercir l'acció civil (art. 83) i tampoc la penal en els casos següents:





1. En els delictes privats, els semipúblics i les faltes (art. 83).

2. En els casos de delictes que protegeixen béns jurídics individuals quan la víctima i el fiscal interessen el sobreseïment (art. 529).





Però, a més, es desenvolupa el "control judicial de l'interès legítim" de l'acusació popular. D'aquesta manera, quan l'actor popular es persona davant del jutge per mitjà de querella (art. 86), ha d'acreditar a el temps de la personació (art. 84):





1. Una relació o vincle personal, social o professional amb l'interès públic que motiva la seva intervenció en el procés penal.

2. La rellevància de la seva actuació en el procés per a la defensa l'interès públic. El jutge pot exigir caució per admetre la personació (art. 84).





A més, es ressalta la prohibició d'una "doble condició: no pot intervenir com a part acusadora aquell contra el qual s'hagi decretat l'obertura de judici oral" (art. 40).