600.000 pimes i autònoms asfixiats per les autoliquidacions ajornades amb Hisenda

El pagament a Hisenda correspon a la moratòria que milers de treballadors per compte propi i pimes van activar al maig, quan l'Agència Tributària va permetre retardar les retencions de l'IRPF, les quotes repercutides d'IVA i els pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats. i tenen menys de 24 hores per desemborsar els gairebé 1.950 milions d'euros pendents.





















Aquest divendres es compleix la data límit per a la seva devolució, la que correspon als deutes de les autoliquidacions del primer trimestre, que es va permetre demorar durant sis mesos per alleujar la pressió fiscal durant la primera onada de l'coronavirus.





D'aquesta manera 600.000 empresaris i autònoms van disposar de més liquiditat en els pitjors moments de la pandèmia. Però 180 dies després, la segona onada manté a molts d'aquests negocis i treballadors lluny de la recuperació, amb ingressos reduïts o nuls i amb l'obligació de complir amb el pagament d'aquests impostos, també en sectors greument afectats com l'hostaleria, el comerç i el turisme, i les activitats porten mesos parades o funcionant a menys de el 50% de la seva capacitat d'ingressos.





Aquestes pimes i autònoms tenien de termini fins al passat 20 de setembre per tornar el deute de les seves declaracions del primer trimestre sense assumir cap tipus de recàrrec, però milers d'ells no van poder fer-ho i han sumat dos mesos més d'interessos -s'aplica març 1 , 75% per demora-, que ara hauran de fer efectius si no van sol·licitar la carta de pagament per cancel·lar els seus impostos pendents, ja fos parcialment o totalment.





Així pimes i autònoms hauran de liquidar amb la Hisenda pública 1.946.000 d'euros, 921 pendents de l'IVA, 836 de l'IRPF, 177 vinculats a societats i 12 per altres conceptes. Però aquests pagaments no són els únics i les obligacions se segueixen acumulant. Els autònoms que es van acollir a la moratòria atorgada per la Seguretat Social de l'abonament de les cotitzacions socials també hauran de començar a pagar-les de manera que, a la seva quota mensual, els que van sol·licitar l'ajornament en el mes de maig hauran de sumar la devolució de les cotitzacions ajornades, i fer el primer pagament aquest mateix mes. Si l'autònom va demanar la moratòria de tres mesos -maig, juny i juliol- hauran d'afrontar un factura de prop de 2.000 euros durant els pròxims tres mesos, des d'ara i fins al mes de gener.