El Corte Inglés no pagarà als més de 10.000 treballadors afectats pel seu nou ERTO

El nou ERTO d'El Corte Inglés (ECI) está afectant especialment a Catalunya, que es de les comunitats més perjudicades.













El Corte Inglés ha tornat a llançar un ERTE i les condicions són pitjors que les de l'anterior. A la primavera ECI va completar el salari que va pagar l'Estat, fins a cobrir el 100% de les seves remuneracions. No serà així aquesta vegada. Els afectats c obraran només la part que es cobreix amb diners públics, un 70% de la base de cotització dels últims sis mesos.





L'única cosa que han arrencat els sindicats és que l'empresa ajorni als seus assalariats alguns cobraments de la targeta de compres i els crèdits comandes a el grup, segons indiquen tant CCOO com Fasga .





L'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) suposarà per tant la baixada d'ingressos per 10.827 treballadors. Segons Vozpópuli, la mesura abasta a comerços de Catalunya, Astúries, Castella i Lleó i Andalusia. A més, inclou el negoci hostaler a Cantàbria, Múrcia, Galícia i Talavera de la Reina.





DADES PER AUTONOMIES

L'autonomia més afectada serà Catalunya, amb 1.450 contractes suspesos a Barcelona, 205 a Tarragona i 105 a Girona. Castella Lleó amb 800 empleats i Astúries amb 700 són les següents comunitats amb més assalariats perjudicats. A Galícia els operaris que s'hauran de quedar a casa són 116.





Està per veure si passa com a la primavera, quan ECI va cridar a treballar a empleats d'altres seccions per atendre l'accelerada de les vendes per Internet.





CCOO INSISTEIX EN EL 100% DEL SALARI

Els quatres sindicats que de el Comitè (CCOO, Fasga, Fetico i UGT) van demanar la compensació de el 100% de la retribució per al personal afectat. El Corte Inglés no accedeix enarborant "la situació complicada que està travessant causa de l'acumulació d'esdeveniments negatius que s'estan produint des del mes de març, en el que està fent un gran esforç per mantenir totes les condicions laborals".





CCOO en la seva última comunicació insisteix que la companyia ha de "garantir la totalitat de les retribucions salarials de les persones afectades pel ERTO, es complementi fins al 100% de l'salari i en la proporció que afecti les pagues extra". A més reclama, entre altres coses, que el temps consumit en ERTO no compti per cobrar hipotètiques prestacions per desocupació en el futur.





DURADA

L'empresa va sol·licitar el segon ERTO el 10 de novembre de 2020. La data d'aprovació va ser el 16 d'aquest mes. Tindrà una durada de 14 dies, que es podran perllongar en funció de com evolucions les restriccions. També es podrà ampliar a altres autonomies si, per exemple, la Xunta decideix tancar el comerç que no sigui de primera necessitat.





PROBLEMES FINANCERS

Els tancaments suposen un dur cop per als plans de ECI per sortir de la seva delicadíssima situació financera . Totes les grans cadenes facturen gran part dels seus ingressos anuals en una campanya de Nadal que aquest any serà molt diferent.





Tant Moody 's com la resta d'agències internacionals de qualificació situen el deute emès per El Corte Inglés a un esglaó de l'' bo escombraries '.