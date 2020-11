Detingut a Romania "el Rei", líder violent d'una xarxa assentada a Espanya que distribuïa droga per tot Europa

Agents de la Policia Nacional han participat en l'operació que ha portat a la Policia de Romania a detenir un violent líder d'una organització criminal que es sobrenomenava "el Rei", "l'Emperador" o "Vlad Tepes", un objectiu prioritari per seus antecedents i per estar a l'capdavant d'una xarxa que distribuïa drogues per tot Europa, també a Espanya.



En l'operació, segons la policia, s'han desmantellat un dels càrtels més importants de Romania, dedicat presumptament al tràfic de substàncies estupefaents per tot Europa, i responsable de nombrosos robatoris a gran escala en el seu país d'origen, en els quals empraven una gran violència.



L'organització criminal traficava, principalment, amb heroïna, drogues sintètiques i cànnabis, i s'havia desplaçat a diversos dels seus integrants fins a Espanya amb l'objectiu d'establir contactes i adquirir substàncies estupefaents per transportar-les a Romania, des d'on serien distribuïdes per tot Europa.



Aquest grup va ser, a més, el responsable de l'intent de transportar 355 quilograms en cabdells a altres països europeus des de Toledo. En l'operació a Romania es va intervenir un total de 38,5 quilograms d'heroïna i 2.479 comprimits d'MDMA en el seu poder.



DETINGUT EL GERMÀ EN UNA PRIMERA FASE



El líder de l'organització criminal, que controlava tots els moviments que es realitzaven a Espanya ia Romania, era objectiu prioritari per a les autoritats judicials i policials romaneses. Anomenat com "L'Emperador", el "Rei" o "Vlad Tepes", realitzava viatges a Espanya amb freqüència, pernoctant a Galícia o al País Valencià, on tenia part de la seva organització radicada.



Durant la primera fase de l'operació, els agents dels dos cossos policials es van adonar que el germà de l'líder va ser comissionat a Espanya per establir contactes i consolidar relacions encaminades a l'adquisició de substàncies estupefaents.



Durant aquesta investigació, va ser sorprès per la Policia Nacional quan venia de Romania amb una important quantitat d'heroïna, concretament amb quatre quilograms que pretenia vendre a Madrid. Van ser detinguts el germà del líder i el seu lloctinent.



Fruit d'aquesta intervenció, es va poder descobrir un emplaçament que l'organització tenia a la urbanització toledana de Calypo-Fado, on, després de dissenyar un dispositiu operatiu, es va poder detectar com a l'interior de l'immoble es trobaven altres dos individus romanesos involucrats en aquests fets . En aquest immoble també es va detectar una important plantació de marihuana, sent apreheses un total de 240 plantes.



FISCALIA DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL



Finalment, en el marc d'aquesta primera fase, es va aconseguir detectar l'adquisició de 355 quilograms de cabdells secs de marihuana i frustrar la seva venda a l'organització criminal de Romania ia altres organitzacions que pretenien vendre en altres països europeus. El passat mes de setembre de 2020 eren detingudes un total de deu persones de nacionalitat espanyola.



Continuant amb la investigació, els agents de la Policia Nacional i de la Policia de Romania, en coordinació amb la Fiscalia Especial Antidroga de l'Audiència Nacional i la Fiscalia Especial Romanesa, van intensificar les monitoritzacions i els controls dels líders de l'organització criminal assentats en Bucarest.



D'aquesta manera, a la província romanesa de Ilfov es va aconseguir detenir dos membres del grup delictiu mentre transportaven la quantitat de 2.479 comprimits d'MDMA, d'altíssima puresa, per distribuir-los al mercat negre de Bucarest, així com una arma de foc curta.