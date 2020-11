Mor un ancià amb mobilitat reduïda en un incendi a casa seva a Ripoll

Un de 84 anys amb mobilitat reduïda i problemes de visió ha mort el matí d'aquest divendres en un incendi en el seu habitatge al carrer de la Trinitat de Ripoll (Girona).





Segons han informat els Bombers de la Generalitat en un comunicat, la hipòtesi més plausible és que l'home es va incendiar la roba a l'encendre el fogó de la cuina i causa del seu estat no va poder apagar-lo.





Els Bombers han rebut l'avís de l'emergència, ocorreguda al primer pis d'un bloc de tres plantes, a les 8.30 hores i han mobilitzat 5 dotacions.





A l'entrar a l'habitatge, els efectius han comprovat que ja no hi havia foc, només fum a la cuina, i han localitzat la víctima al balcó amb cremades molt greus.





Els sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han notificat la mort de la víctima --que vivia sola al pis però estava atesa-- per la gravetat de les lesions, i els serveis judicials s'han encarregat de les gestions.





L'incendi no ha afectat la resta del pis ni s'ha hagut d'evacuar els veïns de l'edifici, han precisat els Bombers, que han obert una investigació per aclarir les causes.





També han actuat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i diversos efectius de la Policia Local de Ripoll.