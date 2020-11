La majoria de catalans no vol la independència, segons el CEO

El 49% dels catalans no vol que Catalunya esdevingui un estat independent, mentre que el 43,6% sí que vol la independència, el 5,8% no ho sap, i el 1,6% no contesta, segons una enquesta de Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.





L'enquesta correspon a la tercera onada del Baròmetre d'Opinió Pública d'aquest any, s'ha realitzat amb una mostra de 2.000 persones enquestades entre el 13 d'octubre i el 7 de novembre --després de la inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat i durant la gestió de la segona onada del coronavirus-- i té un marge d'error de 2,19.





Aquests resultats mostren la mateixa tendència de les enquestes del CEO des 2019 que el 'no' està per sobre de l' 'sí', tot i que la diferència va variant: respecte a l'última enquesta publicada pel CEO a l'octubre la distància entre les dues posicions s'ha eixamplat --46,3% pel 'no' i 45,5% pel 'sí' -, però s'ha escurçat en comparació amb el segon Baròmetre de juliol, en la qual el 'no' guanyava amb un 50,5% i el 'sí' tenia un 42%.





En una altra pregunta, el CEO pregunta si Catalunya hauria de ser una regió d'Espanya, una comunitat autònoma d'Espanya, un Estat dins d'una Espanya federal o un Estat independent.





L'opció amb més suports és que Catalunya sigui independent amb un 34,9%, seguit per que segueixi sent una comunitat autònoma amb un 28%, el 22,6% aposta per un Estat dins d'una Espanya federal, un 6,4% per una regió d'Espanya, un 6% no ho sap i un 2,1% no contesta.





REFERÈNDUM





Els enquestats també responen si està d'acord o en desacord amb que "els catalans tenen dret a decidir el seu futur com a país en un referèndum", i el 77,6% es mostra favorable a això i el 16,2% en contra.





Si es desglossa entre les diferents opcions, el 54,7% dels enquestats diuen estar 'molt d'acord' amb un referèndum, el 22,9 'bastant d'acord', el 8,2% 'molt en desacord', el 8 % 'bastant en desacord', el 3,2% 'ni d'acord ni en desacord', l'1,6% no ho sap i el 1,4% no contesta.