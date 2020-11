CaixaBank impulsa la innovació i la recuperació del sector turístic en el Tourism Innovation Summit 2020

Amb l'objectiu de seguir impulsant la recuperació de el sector, CaixaBank serà present al Tourism Innovation Summit 2020, el fòrum internacional d'innovació, tendències i reflexió per al sector turístic, que celebra la seva primera edició a Sevilla del 25 al 27 de novembre. L'entitat financera, que patrocinarà en exclusiva els continguts relacionats amb la branca de hospitality, oferirà una sèrie de ponències en clau d'innovació com un dels motors per a promoure la recuperació. A més, disposarà en l'espai d'un estand de CaixaBank Hotels & Tourism, la seva línia de negoci especialitzada en el sector.





Durant la jornada inaugural, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, participarà en una ponència al costat de Luís de Guindos, vicepresident de el Banc Central Europeu, sobre perspectives econòmiques i financeres en què analitzaran la conjuntura actual i el paper de la banca davant la situació de el sector turístic. La trobada tindrà lloc el dia 25 de novembre a les 11:00h a l'Auditori Principal del recinte.





Amb la participació de CaixaBank en el TIS 2020, l'entitat financera reafirma el seu suport i compromís amb aquest sector fonamental per al país. Al llarg dels tres dies de fòrum es tractaran diversos temes de màxima actualitat per al sector i els assistents podran assistir a diferents ponències amb experts en l'àmbit de la indústria turística i la innovació. CaixaBank oferirà un seguit de taules rodones al voltant de solucions innovadores com la Intel·ligència Artificial aplicada als processos en el sector, la ciberseguretat en els mitjans de pagament i la venda digital, que ajuden a optimitzar la rendibilitat i simplificar l'activitat diària dels negocis hotelers i d'altres allotjaments turístics.





El Tourism Innovation Summit 2020 reunirà del 25 a el 27 de novembre a experts de el sector turístic, tecnològic i governamental, amb la mirada posada en les mesures i estratègies a prendre per impulsar la recuperació. L'organització de TIS 2020 comptarà amb amplis protocols de prevenció sanitaris per garantir la màxima seguretat del congrés. A les actuals mesures marcades per les autoritats sanitàries, des de l'organització s'han afegit els test d'antígens a tots els congressistes, conferenciants i personal de l'organització. L'últim dia de fòrum es preveu publicar el 'World Tourist Manifesto', un manifest amb conclusions per afavorir que el sector reneixi i en el qual s'inclourà recomanacions de mesures que es podrien prendre per a la seva reactivació econòmica.





L'entitat financera materialitza el seu suport a el sector a través de la seva línia de negoci CaixaBank Hotels & Tourism, que té com a objectiu l'impuls del mercat turístic a través d'un model d'especialització i proximitat amb les empreses i negocis hotelers. Aquesta especialització i coneixement de l'àmbit del turisme, ha permès que CaixaBank en aquest últim any hagi posat a disposició dels clients de el sector turístic mesures específiques de suport, entre les que destaquen la concessió de línies de liquiditat i la moratòria o mancances en els crèdits hipotecaris, per tal de preservar al màxim la liquiditat de les empreses. En aquest sentit, el passat 6 de novembre, l'Organització Mundial del Turisme en el marc de la seva 42a Sessió Plenària dels Membres Afiliats, va lliurar un reconeixement a CaixaBank pel seu suport i contribució a el sector turístic durant la pandèmia.





Productes especialitzats per al sector turístic





CaixaBank Hotels & Tourism posa a disposició el mercat hoteler una oferta de productes i serveis especialitzats i diferencials per ajudar a optimitzar la rendibilitat del seu negoci ia simplificar la seva activitat diària, tenint en compte les necessitats dels diferents subsectors: hotels, allotjaments turístics i càmpings .





La línia de negoci CaixaBank Hotels & Tourism inclou productes específics i finançament adaptat a projectes hotelers i altres allotjaments turístics. A més d'assessorar en les inversions dels clients i fomentar la modernització de la planta hotelera existent, CaixaBank promou el finançament de la compra d'actius hotelers i la de projectes de nova construcció, tant en el segment urbà com en el de vacances.





CaixaBank Hotels & Tourism compta amb 9.500 clients de el sector de l'allotjament turístic i està posicionada com un referent per a aquest segment d'empreses amb capacitat per a detectar les necessitats de el sector i donar-li suport amb el servei personalitzat que requereix a través d'un equip de 30 professionals especialitzats en el mercat hoteler i de més de 1.200 assessors de CaixaBank Empreses.





CaixaBank, líder en innovació





La tecnologia i la digitalització són clau en el model de negoci de l'entitat, que compta amb la major base de clients digitals d'Espanya (7 milions). A més, CaixaBank ha desenvolupat projectes que han marcat fites tecnològics en el sector, com la creació dels primers caixers que permeten realitzar reintegraments mitjançant reconeixement facial i sense haver d'introduir el PIN, un projecte triat com un dels Projectes Tecnològics de l'Any en els Tech Project Awards 2019 de la revista The Banker. Gràcies a la seva estratègia de transformació digital, CaixaBank s'ha situat entre els bancs més ben valorats del món per la qualitat dels seus productes i serveis digitals.





Sobre TIS - Tourism Innovation Summit





TIS - Tourism Innovation Summit és un fòrum internacional d'innovació, tendències i reflexió per al sector turístic que ofereix als directius i a les empreses de el sector conèixer les últimes solucions i productes tecnològics per millorar la seva competitivitat. Durant 3 dies, tecnologia i innovació es combina amb emprenedoria, nous models de negoci, serveis i productes per al sector turístic.