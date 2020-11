Catalunya impulsa una estratègia amb kits d'automostra que es recolliran en farmàcies

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha presentat la nova estratègia del departament per acompanyar el Pla de flexibilització de les restriccions derivades de la segona onada de la pandèmia de coronavirus en la qual, entre altres mesures, es faran cribratges a partir de kits de automuestra de proves PCR que la gent podrà recollir a les farmàcies catalanes.





Ho ha explicat aquest divendres en roda de premsa acompanyada del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha concretat que l'estratègia recull tres tipus de cribratge: comunitaris, a persones vulnerables com els usuaris de residències i a col·lectius específics com els professionals sanitaris.





El secretari ha detallat que l'estratègia amb kits de automuestra PCR tindran una organització similar als cribratges que realitza Catalunya amb el càncer de còlon: es notificarà a la població per carta, que si decideix participar haurà d'anar a la farmàcia a recollir el kit, es realitzarà la prova PCR a si mateix, ha de tornar el kit a la farmàcia etiquetat com s'indicarà a la carta perquè s'analitzi en un laboratori i tindrà el resultat en 48 hores.





Com segueix la mateixa estrategia que el cribratge de càncer de còlon, el secretari ha defensat la seva viabilitat: "És una logísitica que ja tenim preparada i ben validada des de fa molts anys. Tenim oficines de cribratge, tenim carregat el cens i coneixem l'enviament de cartes ".





Argimon ha explicat que començaran a enviar cartes en un mes, que començaran amb la població de 50 anys o més amb la mateixa presa de mostres que s'han plantejat en els instituts catalans, que "no té dificultat" i no necessita de cap tipus de permís per al seu desplegament.





A l'ésser preguntat per si aquesta estratègia de kits de automuestra PCR a les farmàcies tindrà una periodicitat, Argimon ha descartat aquesta opció i ha explicat que serà "una sola vegada".