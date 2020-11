Aragonès vol "arribar en les millors condicions no al 14F sinó a qualsevol data"

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit aquest divendres sobre les mesures de prevenció de l'coronavirus en la pròxima convocatòria electoral a Catalunya: "Volem arribar en les millors condicions no a el 14 de febrer sinó a qualsevol data".





Ho ha dit en roda de premsa a Tortosa (Tarragona) al costat de la consellera de Justícia, Ester Capella, ia l'alcaldessa de la ciutat, Meritxell Roigé, en la qual han anunciat la licitació d'un estudi geotècnic per retirar el monument franquista del riu Ebre.





Aragonès ha detallat que el comitè d'emergències de l'Procicat "treballa en els aspectes tècnics de l'organització electoral que han de permetre adaptar-la a les previsions de la prudència i les mesures de seguretat sanitària".





"El nostre objectiu és aconseguir una situació sanitària sota control que permeti que qualsevol activitat, siguin una eleccions o sigui qualsevol altre esdeveniment important, es pugui fer amb normalitat", ha assegurat.





El matí d'aquest divendres, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha explicat que estan treballant en els mecanismes perquè es puguin celebrar les eleccions el 14 de febrer, però ha advertit: "Si no es pot garantir el dret a vot de tots, no sé si es podran celebrar ", i ha ressaltat que cal protegir la salut tant dels votants com dels que treballin durant la jornada electoral.