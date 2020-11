Segons un estudi la majoria de contagiats tenia menys de tres factors de vulnerabilitat

L'edat mitjana dels pacients de coronavirus en els centres d'atenció primària (CAP) de Barcelona a la primera onada va ser de 55 anys, i la majoria d'ells --el 82,9% - tenia menys de tres factors de vulnerabilitat, segons un estudi de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) difós aquest divendres en un comunicat.





L'informe, "descriptiu, longitudinal i retrospectiu", ha estat elaborat per un equip de professionals de l'atenció primària, de el CAP Roger de Flor de Barcelona (EAP Dreta Eixample) durant el període de màxima magnitud de la primera onada de la pandèmia: de març a maig de l'any 2020.





L'estudi, elaborat amb la informació d'un total de 1.209 pacients, dels quals només 13 tenien una edat inferior a 15 anys, tenia per objectiu analitzar la realitat d'un Centre d'Atenció Primària urbà durant els primers mesos de la pandèmia.





POQUES PCR

El temps de seguiment de l'pacient va ser de 46,4 dies; i es va fer la prova PCR a el 34,9% dels pacients (422), dels que van donar positiu el 12,9%, mentre que a 622 pacients (51,5%) no es va fer la prova.





Es va fer una radiografia de tòrax a l'11,8% dels pacients, el que va permetre diagnosticar 47 pneumònies; dels quals només el 15,6% va requerir ingrés hospitalari i a la resta se'ls va fer seguiment des de l'atenció primària.





"L'estudi mostra la realitat del nostre CAP durant els tres mesos inicials de màxima afectació pandèmica en la qual, per desgràcia, no disposàvem de proves complementàries per confirmar el diagnòstic de Covid-19", ha afirmat un dels autors de l'estudi i metge de família de la CAMFiC, Lluís Cuixart.





"Tenim clar que van existir pacients diagnosticats incorrectament com Covid-19, i pacients que sí que van presentar un Covid-19, però que no es van diagnosticar correctament", ha afegit el doctor, que considera que aquest fet fa perdre validesa científica a l'estudi però dóna fe de la realitat dels CAP en aquests dies.