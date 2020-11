La Sindicatura de Comptes crida a les administracions a abandonar el paraigua de l'emergència en la contractació

El Parlament ha aplegat la jornada "Recomanacions per als sistemes de contractació pública en temps de crisi: riscos de corrupció en el context de la Covid-19" amb els representants de les principals institucions de control de la Generalitat i del món local per debatre sobre els riscos de corrupció derivats de la contractació d'emergència duta a terme pels ens dels sector públic per fer front a la pandèmia i per fer recomanacions de millora adreçats als sistemes de contractació pública.













Hi han intervingut el síndic de greuges, Rafael Ribó; el síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat; el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno; l'interventor general de la Generalitat de Catalunya, David Canada; la presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya, Aurora Corral, i el president de l'Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderch.





El síndic major ha fet èmfasi en l'excepcionalitat de la situació originada per la pandèmia, d'abast mundial, amb una despesa pública que només en l'àmbit de la Generalitat s'ha traduït en la formalització de 5.400 contractes pel procediment d'emergència per un import total de 624 M€, i amb una producció normativa de quasi 700 noves disposicions relacionades amb la crisi, segons les dades que ha facilitat.





Entre la dotzena de recomanacions que ha fet Amat, destaquen l'exigència de transparència en tots els procediments, atès que "emergència no vol dir manca d'informació", la maximització dels mitjans digitals i "la unificació de criteris i preus, evitant la dispersió en la presa de decisions i potenciant la centralització de compres, i professionalitzant al màxim les operacions vinculades a la contractació".





El síndic major ha cridat també a no confondre "el risc de corrupció amb corrupció" sense tenir una evidència sòlida basada en procediments d'auditoria, i ha afegit que les administracions han de tornar poc a poc a "normalitzar" els sistemes de contractació i abandonar el paraigua de l'emergència utilitzat en els darrers mesos.





Finalment, ha apostat perquè cada institució exerceixi les funcions de control que li pertoquen d'acord amb les seves competències, des de la coordinació entre totes elles, però sense la creació de nous òrgans que s'afegeixin als ja existents.