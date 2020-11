La Diputació de Barcelona i l'Unicef Catalunya s'uneixen per a la defensa dels drets infantils

F





La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i el president d'Unicef Comitè Catalunya, Jaume Lanaspa, han signat aquest divendres un conveni de col·laboració per enfortir la promoció i defensa dels drets d'infància en els municipis de la província de Barcelona.





Amb aquest conveni, ambdues organitzacions es comprometen a col·laborar en la promoció i difusió de les iniciatives 'Unicef Ciutats Amigues de la Infància' i 'Educació a Drets' entre els municipis de la demarcació, ha informat la Diputació aquest divendres en un comunicat.





Marín ha lamentat que la pandèmia de la Covid-19 ha tingut efectes negatius per a molts nens, un fet que considera que obliga i compromet a les administracions públiques a millorar a innovar les polítiques públiques a favor dels drets de la infància.





Per a ella, el conveni té l'objectiu de "reforçar els drets, l'equitat, la participació i les aliances locals que afavoreixin el benestar i la qualitat de vida dels nens i nenes" a través d'una estratègia de col·laboració que veu vital per posar la infància al centre de la resposta dels efectes de la pandèmia.





Per la seva banda, Lanaspa ha afirmat que "cal sumar esforços perquè la pandèmia de la Covid-19 no accentuï la precarietat en què viuen molts nens i adolescents i les seves famílies, però també per transformar realitats".