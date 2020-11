Rosalia, Natalia Lafourcade i Carlos Vives triomfen als Latin Grammy 2020

Miami ha acollit el lliurament dels Latin Grammy 2020. Una gala que, a causa de la pandèmia de coronavirus, es va celebrar sense públic i sense catifa vermella sota el lema 'La música ens humanitza', i que va comptar amb connexions i actuacions des de diversos llocs del món. Entre els guanyadors van destacar Rosalia, Natalia Lafourcade i Carlos Vives, que es van fer amb tres gramòfons cadascun.





L'artista espanyola es va emportar els premis a millor fusió / interpretació urbana i millor cançó urbana per 'Jo X Tu, Tu X Mi' i millor vídeo de versió curta per 'TKN' en una gala que va estar presentada per l'actriu mexicana Yalitza Aparicio ( 'Roma') i que va comptar amb actuacions de J Balvin, Nathy Peluso, Marc Anthony, Bad Bunny, Ricky Martin, Karol G, Alejandro Fernández o José Luis Perales.





Natalia Lafourcade es va quedar amb el premi més cobejat de la nit, el de l'àlbum de l'any, per 'Un cant per Mèxic, Vol. 1'. Va guanyar dos Grammy a millor cançó regional mexicana per 'La meva religió' i en la categoria de millor cançó alternativa per 'En Cantos' durant una cerimònia en què també es va retre homenatge a tres grans clàssics de la música llatina: Julio Iglesias, Juan Luis Guerra i Roberto Carlos.





Per la seva banda, el disc 'Cumbiana' li va valer a Carles Vives tres premis en les categories de millor àlbum contemporani / fusió tropical, millor cançó tropical per 'Cançó per a Rubén' al costat de Rubén Blades i millor vídeo musical de versió llarga pel seu documental 'El món perdut de Cumbiana'.





També va ser guardonat Alejandro Sanz, que va fer amb el premi a millor gravació de l'any per 'Amb tu', tema inclòs en el disc tribut a Joaquín Sabina.





El gran perdedor de la nit va ser J Balvin, que comptava amb 13 nominacions però només es va dur a casa un reconeixement en la categoria de millor àlbum de música urbana pel seu disc 'Colors'. El seu company Bad Bunny es va quedar amb l'estatueta a la millor interpretació de reggaeton per 'Jo perreo sola'. Un altre dels premiats va ser Ricky Martin, guanyador al millor àlbum vocal de pop per 'Pausa'.





D'aquesta manera, la llista de guanyadors en les principals categories dels Grammy Llatins 2020 queda així: Gravació de l'any: 'Amb tu', Alejandro Sanz; Àlbum de l'any: 'Un cant per Mèxic, Vol. 1', Natalia Lafourcade; Cançó de l'any: René, Resident; Millor nou artista: Mike Badia; Millor àlbum vocal pop contemporani: 'Pausa', Ricky Martin; Millor àlbum vocal pop tradicional: 'Compadres', Andrés Cepeda ft. Fonseca; Millor cançó pop - 'Tutu', Camilo Ft. Pere Capó; Millor fusió / interpretació urbana: 'Jo x tu, Tu x mi', Rosalía ft. Ozuna; i Millor interpretació de reggaeton - 'Jo Perreo Sola', Bad Bunny.





La llista segueix amb el Millor àlbum de música urbana: 'Colors', J Balvin; Millor cançó de rap / hip hop: 'Abans Que El Mundo Es Acabi', Resident; Millor cançó urbana- 'Jo x tu, Tu x mi', Rosalía ft. Ozuna; Millor àlbum de rock: On Jugaran Els i Niñxs? ' (Des del Palau dels esports), Molotov; Millor cançó de rock: 'Biutiful', Mon Laferté; Millor àlbum de pop / rock: 'La Conquesta De l'Espai', Fito Paez; Millor cançó de pop / rock: 'La Cançó De Les Bèsties', Fito Paez; Millor àlbum de música alternativa: 'Sobrevolant', Cultura Profètica; i la Millor cançó alternativa - 'En Cants', Ile ft. Natalia Lafourcade.





Completen la llista el Millor àlbum de cumbia / vallenato: 'Segueixo Cantant a l'Amor (Deluxe)', Jorge Celedón i Sergio Luis Rodríguez; Millor àlbum contemporani / fusió tropical: 'Cumbiana', Carlos Vives; Millor cançó tropical: 'Búscame', Kany García ft. Carlos Vius; Millor àlbum cantautor: 'Taula Per Dos', Kany García; Millor àlbum de música ranxera / mariachi: 'Fet a Mèxic', Alejandro Fernández; Millor àlbum de música banda: 'Playlist', Chiquis; Millor àlbum de música del nord: 'Els Tigres del Nord at Folsom Prison', Els Tigres del Nord; Millor cançó regional mexicana: 'La meva Religió', Natalia Lafourcade; Millor enginyeria d'enregistrament per a un àlbum: 03:33 (Debi Nova); Productor de l'Any: Andrés Torres i Maurici Rengifo; Millor vídeo musical versió curta: 'TKN', Rosalía ft. Travis Scott; i Millor vídeo musical versió llarga: 'El Món Perdut de Cumbiana', Carlos Vives.