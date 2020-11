L'OMS avisa que la resistència antimicrobiana és "igual de perillosa" que l'expansió del Covid-19

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat que la resistència antimicrobiana és "igual de perillosa" que l'expansió de l'Covid-19 i una de les "majors amenaces" per a la salut.





De fet, en roda de premsa ha advertit que la resistència antimicrobiana "amenaça" amb acabar amb els progressos mèdics que s'han assolit en l'últim segle i deixar a la població "indefensa" davant d'infeccions que poden tractar-se fàcilment.





"Encara que els antibiòtics són un enfocament clau, la resistència als antimicrobians també inclou la resistència als medicaments per al VIH, la malària, les malalties tropicals desateses i més patologies", ha dit Tedros, amb motiu de la celebració de la emana Mundial de Conscienciació que enguany porta per lema 'Antimicrobians: manipula'ls amb cura'.





Durant anys, l'OMS ha estat treballant amb l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació i l'Organització Mundial de Sanitat Animal per abordar la resistència als antimicrobians i altres problemes de salut que sorgeixen de la interacció entre humans i animals amb un enfocament d'"una sola salut".





Aquestes organitzacions, tal com ha recordat Tedros, realitzen enquestes periòdiques per monitorar el progrés dels països en la resistència als antimicrobians. "El nostre últim informe, amb dades de 136 països, mostra que gairebé el 90 per cent dels països tenen plans d'acció nacionals per a la resistència als antimicrobians, però només el 20 per cent ha impulsat fons per a la seva implementació", ha assenyalat.





Així mateix, Tedros ha anunciat el llançament d'un nou informe que examina els instruments internacionals que regeixen l'ús d'antimicrobians i, al seu torn, identifica "llacunes" en les regulacions per a l'ús d'antimicrobians en humans, animals i plantes.





De la mateixa manera, el director general de l'OMS ha informat sobre la creació d'el Grup de Líders Globals d'One Health, que reunirà líders prominents de govern, el sector privat i organitzacions de la societat civil, per advocar per accions urgents per combatre la amenaça de la resistència antimicrobiana.





El Grup reunirà a les parts interessades clau en l'agricultura, la salut, el desenvolupament, la producció d'aliments i pinsos i altres àrees rellevants per mantenir la urgència, el suport públic, l'impuls polític i la visibilitat del desafiament de la resistència als antimicrobians.