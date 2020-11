Pimec demana fomentar la presencialitat laboral de les dones i el teletreball en els homes

La presidenta de la comissió Dona i Empresa de Pimec, Iolanda Piedra





Pimec ha proposat fomentar la presencialitat laboral de les dones i el teletreball dels homes per reequilibrar la càrrega de treball, davant les majors responsabilitats laborals, a la llar i en les cures dels nens per part de les dones durant la pandèmia de coronavirus.





Així s'extreu de l'II Congrés Dona i Empresa de Pimec, que ha finalitzat aquest divendres després de tres jornades d'anàlisi del paper de les dones en l'economia davant els reptes de la digitalització, el teletreball i la coresponsabilitat durant la crisi de la Covid-19 .





En una roda de premsa aquest divendres, la presidenta de la comissió Dona i Empresa de Pimec, Iolanda Piedra, i el secretari general de l'entitat, Antoni Cañete, han proposat un conjunt de mesures per acabar amb les desigualtats de gènere en el món laboral .





En matèria de teletreball, la patronal també ha reclamat establir mesures de seguiment que permetin controlar la implementació d'un teletreball "adequat", mesures econòmiques i fiscals per a les pimes perquè el puguin implementar i realitzar campanyes de sensibilització per a poder fer-ho amb perspectiva de gènere .





"El que s'ha vist fins ara no és teletreball, sinó una situació alarmant de crisi sanitària en la qual hi ha hagut una nova manera de treballar a les llars. Hi ha d'haver una perspectiva de gènere a nivell legislatiu i d'implementació. Qui ha treballat més en aquest confinament són les dones ", ha criticat.





BRETXA DIGITAL DE GÈNERE





Pel que fa a la bretxa digital de gènere, la patronal ha reclamat la creació de programes per capacitar i recapacitar dones en coneixements i habilitats tecnològiques, ajudes i finançament en condicions preferents per a la digitalització de les pimes creades per dones i mesures per impulsar programes de mentoria a nivell local per acompanyar a les mateixes.





També veu necessari establir criteris de discriminació positiva en les beques per a estudiants dones en les carreres tecnològiques i dissenyar un pla estratègic per a la digitalització "en femení" amb accions impulsades des del sector privat que complementi el Pla Dona i TIC de la Generalitat.





Iolanda Piedra ha criticat la falta de referents femenins en el món tecnològic, alguna cosa que després es veu reflectit en la presència de dones en el sector, ja que, ha assenyalat, en les empreses TIC les dones participen en un de cada tres llocs de treball .





Per aconseguir una major corresponsabilitat a nivell de gènere, Pimec ha proposat la identificació de bones pràctiques en aquesta matèria, difondre i ajudar que siguin adoptades per les empreses, llançar campanyes de sensibilització en igualtat i incentius fiscals i en les cotitzacions a la Seguretat Social per a les empreses que apliquin mesures que promocionin la reorganització de rols.





Cañete, que ha celebrat les propostes que han sortit del congrés, ha explicat que aquestes conclusions s'elevaran als diferents òrgans de participació de l'entitat i se sotmetran a debat intern.