El Grup Social ONCE posa en marxa una campanya per reunir 111.111 quilos d’aliments contra la pandèmia

El Grup Social ONCE s'ha proposat un nou repte: reunir 111.111 quilos d'aliments que, en col·laboració amb els Bancs d'Aliments de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i de la resta de l’Estat, tractaran de pal·liar els efectes de la pandèmia sobre moltes famílies en situació de dificultat.













Els treballadors i treballadores de totes les àrees d'ONCE, Fundació ONCE i Ilunion, conjuntament amb els afiliats i amb tota la gran família de l'Organització, estan cridats a participar en aquesta enorme iniciativa per recollir aquesta quantitat d'aliments, que ajudaran moltes famílies davant els greus desequilibris socials generats per la pandèmia.





La iniciativa ha estat llançada pel president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, a instàncies del responsable del Comitè Intercentres de l'Organització. La intenció és retornar a la ciutadania tot el que ha donat i aporta cada dia a l'ONCE i al Grup Social ONCE. Són 'Tones de compromís'.





Carballeda ha assenyalat que la il·lusió que mou el Grup Social ONCE està basada en la solidaritat ‘de i amb’ la ciutadania i així ha estat durant molt de temps, de manera que en aquest 2020 en què la societat s'enfronta a una pandèmia sense precedents "hem d'estar al seu costat".





"Els ciutadans s'han acostat durant molts anys als nostres venedors i venedores, als nostres sentinelles de la il·lusió, a les nostres loteries responsables. Hem sentit especialment la seva escalfor al juny, quan vam tornar als carrers. Ara, més que mai, hem d'estar al costat de la societat. No podem ni volem imaginar una sola casa amb la nevera buida i amb nens o gent gran sense accés a una alimentació bàsica", ha afirmat Miguel Carballeda.





"Crec que ara, més que mai, tots nosaltres hem d'estar a prop d'aquells que estan patint i treballar units i amb optimisme tot i les difícils circumstàncies i demostrar una vegada més la nostra capacitat de ser capaços", reitera Carballeda.





Nadal i febrer





Aquesta campanya es proposa recollir 111.111 quilos d'aliments de manera que puguin arribar, de la mà dels Bancs d'Aliments, a totes les províncies. La recollida es realitzarà en tot el territori estatal, en tots els centres de les diferents àrees del Grup Social ONCE (exclosos els quioscos de venda de loteries) i recollirà aliments de primera necessitat no peribles, com ara, arròs, pasta, sucre, oli, llegums, conserves...





La campanya tindrà dues fases: la primera culminarà l'11 de desembre de 2020, i se sumarà al repartiment de la campanya nadalenca; i la segona finalitzarà l'11 de febrer de 2021, per pal·liar els efectes de les vaques magres a les famílies afectades.





L'objectiu és aconseguir, com a mínim, un quilo d'aliment per treballador o afiliat del Grup Social ONCE, que es lliuraran a qualsevol de les dependències. Davant la situació de dificultat en els desplaçaments, s'ha habilitat un compte corrent (Banc Santander ES70 0049 1892 62 2313304241), on poder realitzar donacions que es convertiran després en adquisició d'aliments, que se sumaran als recollits.