Andorra demanarà una PCR negativa als turistes que pernoctin més de tres nits

Andorra demanarà als turistes que presentin una prova PCR o similar negativa per poder passar més de tres nits al país, segons ha informat el Govern en una nota de premsa sobre la presentació de l'estratègia de lluita contra la Covid-19 dissenyada per a aquest hivern.





El requeriment és per a tots els turistes majors de sis anys, amb l'excepció dels viatgers que vinguin d'Espanya, França i Portugal, i la prova s'ha d'haver realitzat un màxim de 72 hores abans de l'arribada a al Principat.





En conseqüència, l'admissió a l'allotjament turístic en qüestió estarà vinculada a la presentació d'aquest resultat negatiu.





El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que per als grups escolars que viatgin en autocar, com passa durant les anomenades setmanes blanques, també hauran d'acreditar el test negatiu, amb independència de la seva procedència.





ASSEGURANCES





La ministra de Turisme, Verònica Canals, ha avançat que s'han desenvolupat segurs aplicables en el cas que un turista passi a ser positiu durant la seva estada al Principat.





"Ski Andorra, la Unió Hotelera i les agències de viatges inclouen en el seu preu assegurances per cobrir la repatriació de la persona positiva, i en alguns casos dels acompanyants, les despeses mèdiques i hospitalàries i el reemborsament dels dies d'esquí o nits no gaudides ", ha puntualitzat.





A les estacions d'esquí s'aplicaran protocols amb accions específiques, que inclouen mesures de neteja i desinfecció de les instal·lacions, una redimensió dels espais d'espera i la limitació de la capacitat de cabines i remuntadors al 75%, així com per al transport públic .





MANTENIR ELS ÍNDEXS DE RECOMANACIÓ





L'estratègia presentada de lluita contra la Covid-19 per a aquesta temporada d'hivern vol garantir Andorra com una destinació "segur tant per als mateixos residents com per als visitants".





Els protocols s'han treballat de manera conjunta i s'han consensuat en diferents reunions amb el sector turístic privat, amb representants de la Confederació Empresarial Andorrana; la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis; l'Empresa Familiar Andorrana; Ski Andorra --que agrupa les estacions d'esquí alpí del país--; Naturlàndia; la Unió Hotelera; Autèntics Hotels d'Andorra; l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics; l'Associació d'Agències de Viatges, i l'Associació del Comerciants de l'Eix Central.