Aragonès serà el candidat d'ERC a la Generalitat després de no presentar-se més candidatures

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, serà el candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat a les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer, després que no s'hagin presentat més candidatures a les primàries de el partit.





En un comunicat aquest divendres, després que dimecres es tanqués el termini per presentar els avals de cada candidatura, els republicans han explicat que Aragonès ha aconseguit 2.343 avals vàlids, que representen un rècord en la història d'ERC, superant les 2.105 que va recollir el líder de la formació, Oriol Junqueras, en les eleccions europees de 2019.





També ha estat proclamada la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, com a cap de llista per Lleida; la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà, per Girona, i la diputada al Parlament Raquel Sans per Tarragona, ja que tampoc s'han presentat més candidatures en aquestes circumscripcions.





Sans ha aconseguit 341 avals vàlids, Jordà 284 i Vilalta 225, i en tots els casos han aconseguit el suport de més de l'10% de les persones militants en la federació en qüestió.





La Comissió de Garanties d'ERC ha verificat les signatures que avalen als quatre candidats, que comptaven amb el suport dels principals dirigents i càrrecs de el partit, i han estat proclamats al no haver-hi més candidatures.





Així, ERC ja ha definit els quatre cap de llista de les quatre demarcacions, i en les pròximes setmanes anirà definint la resta d'integrants de les llistes a través dels congressos comarcals, i les candidatures definitives es ratificaran el 12 de desembre al Consell Nacional de la formació.





Ara la principal incògnita és qui acompanyarà Aragonès com a número dos per Barcelona, que necessàriament serà una dona, ja que ERC fa llistes cremallera per garantir la paritat.