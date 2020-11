'Profuturo', de Telefónica i La Caixa, va permetre acabar el curs a cinc milions de nens malgrat el COVID-19

El programa d'educació digital de Fundación Telefónica i Fundació 'La Caixa', 'ProFuturo', ha permès que més de cinc milions de nens de tot el món puguin acabar el curs escolar tot i el COVID-19. Per això, el programa va posar en marxa continguts digitals gratuïts a docents, estudiants i institucions.





Amb motiu del Dia Mundial de la Infància, que se celebra aquest divendres 20 d'octubre, 'ProFuturo' posa de manifest que la pandèmia encara pot tenir impacte en l'educació i reivindica "la importància de garantir el dret a l'educació de tots els nens del món ".





Segons la UNESCO, un 12 per cent de la població mundial en edat escolar de 23 països està afectada pel tancament d'escoles i gairebé 24 milions de nens podrien abandonar el sistema educatiu l'any que ve. A més, en el pic de la pandèmia, el tancament de les escoles va deixar a 1.200 milions d'estudiants sense classes en 143 països.





Per això, 'ProFuturo' indica que ha posat a disposició d'estudiants i docent de tot el món 1.800 hores de continguts de llengua, matemàtiques, ciència, tecnologia i habilitats per a la vida a través de la seva plataforma d'aprenentatge. A les zones en què la connectivitat d'Internet és limitada, el programa va intentar arribar als alumnes a través dels professors mitjançant l'enviament de links a les activitats per via WhatsApp.





"L'aplicació va ser clau perquè va permetre establir un diàleg real entre els professors i els estudiants. Els docents enviaven l'explicació i s'assignaven els deures i els nois contestaven amb missatges de veu o escrits per traslladar les seves preguntes i comentaris", ha reconegut la coordinadora del projecte al Líban, Rawaa Madi.





No obstant això, per a alguns estudiants, la qual cosa representa l'aula i el dia a dia amb els companys, no va poder ser substituït. "Em va entristir saber que no podria anar a l'escola per la pandèmia, significava que no podria veure els meus amics, companys i professors", ha lamentat Nicole, una nena d'una escola filipina a Malabón.





Durant aquest temps, 'ProFuturo' incideix que va convertir els seus continguts digitals en podcast, programes de televisió, missatges de text i una app offline amb formació docent. Per exemple, a Panamà va adaptar els seus recursos perquè les classes puguin ser emeses per televisió a nivell nacional, d'aquesta manera 200.000 nens van continuar amb el seu aprenentatge. També al Brasil s'han emès cinc classes setmanals de 22 minuts, acompanyades de quaderns d'aprenentatge.





A Espanya, 'ProFuturo' ha donat 10.000 tablets a les 17 comunitats autònomes, Ceuta i Melilla i a més de 30 organitzacions socials.