Luis de Castro ( "« Jo donaré les consignes »") desmenteix la inferioritat en matèria de propaganda dels insurgents durant la guerra civil

"Jo donaré les consignes" és la frase que es diu va dirigir el general Millán Astray als seus col·laboradors quan va assumir la direcció dels serveis de premsa durant la guerra civil. I efectivament, la imatge del fundador de la Legió a la portada del llibre de Luis Castro "« Jo donaré les consignes ». La premsa i la propaganda en el primer franquisme "(Marcial Pons) sembla centrar en aquest personatge l'estudi de la forma en què es van regular, van utilitzar i van manipular els mitjans de comunicació per part de sector insurgent durant la contesa, encara que en realitat i com el subtítol de l'obra suggereix, el text és molt més ampli, perquè abasta els tres anys de contesa, en el transcurs dels quals van ser diversos els organismes i molt àmplia la nòmina de personatges que van dirigir i / o col·laborar en aquesta funció.





Poques setmanes després de la insurrecció, el 5 d'agost de 1936, la Junta de Defensa Nacional va crear un Gabinet de Premsa a càrrec de Juan Pujol i Joaquín Arrarás i l'1 d'octubre, dia de la proclamació de Franco, es va fer càrrec de tals funcions el diplomàtic Francisco Serrat. Milà Astray es va incorporar al novembre de 1936 però el seu nomenament mai va aparèixer al BOE, encara que sí consta en el seu full de serveis i la seva tasca "es va desenvolupar en dos plans: d'una banda, va col·laborar en la promoció de Franco en la prefectura del Moviment i en la consolidació del nou Estat i de l'altra, va desplegar activitats de propaganda tant en els fronts, com a la rereguarda ". El general es va dedicar sobretot a donar discursos i arengues amb una fórmula que l'autor anomena "propaganda participativa" fins el 14 de gener de 1937 quan es va crear una Delegació de Premsa al comandament de Vicente Gai, substituït el poc temps per Arias Pau.





La dispersió d'organismes i iniciatives ocupades en aquest sector va ser molt acusada i l'autor recorda la tasca personalíssima de Queipo de Llano a Andalusia, la desplegada amb els corresponsals estrangers en els fronts per Luis Bolín i l'Oficina de Premsa i propaganda creada per Cambó a París sota la direcció de Joan Estelrich, a més de la patrocinada per les ambaixades alemanya i italiana un cop aquests països van reconèixer al Govern de Burgos i es van implicar en la guerra.





Castro analitza els principals temes de la propaganda dels revoltats que va girar al voltant del culte al cabdill, la manipulació informativa del desenvolupament de la guerra, amb especial cura en amagar les dades que puguin ser útils a l'enemic, la contrapropaganda als missatges que arribaven des de l'altre costat de la línia de foc, la difusió del mite de la conspiració comunista i / o judeo-maçònica, així com el desmentit d'actuacions que perjudicaven als nacionals com l'assassinat de García Lorca, el bombardeig de Guernica o les conseqüències de la conquesta de Màlaga. I, per sobre de tot, el tema més important de tots, la creació del mite de la Croada, al que va contribuir molt eficaçment l'Església catòlica.





També dedica unes pàgines molt ponderades als fets protagonitzats el 12 d'octubre de 1936 per Unamuno i Millán Astray, desmentint la suposada desafecció del filòsof envers els nacionals després d'aquest incident. "Unamuno, malgrat tot, va seguir compartint els fins inicials del Moviment i mantenint la confiança en Franco com pretès restaurador de l'ordre social, i de la civilització cristiana, encara que discrepa radicalment dels mitjans emprats per a això".





La veritat és que, al menys al principi de la guerra, "la propaganda del Moviment era virtualment impossible, entre altres coses per la pròpia ambigüitat d'aquest" ja que en el seu si van concórrer tendències polítiques molt dispars. Des republicans tebis a monàrquics, passant per falangistes, carlistes, antics radicals, catòlics molt vinculats a l'Església i, per descomptat, militars d'ideologia dretana però poc definits políticament, de manera que "no van faltar els missatges contradictoris". Ara bé, malgrat tots aquests defectes, duplicitats, desgavells administratius i mancances, l'autor conclou que "veient de manera més global l'assumpte, sembla discutible l'esmentada inferioritat de l'anomenat Moviment Nacional fa de la República en matèria de premsa i propaganda, tendint en compte, a més, que a l'exterior va comptar amb col·laboradors molt efectius ".