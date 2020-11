Un gran avet en record a les víctimes de la Covid-19, símbol de la campanya de Nadal a Terrassa

Aquest migdia, la Casa Alegre de Sagrera a Terrassa ha estat escenari de la presentació de la campanya de Nadal a la ciutat. Sota el títol «Ganes de Nadal», s’han exposat les principals línies i propostes per aquestes festes nadalenques a Terrassa, marcades per la situació sanitària. Entre les propostes hi ha la instal·lació d’un gran avet de Nadal de 12 metres d’alçada al Raval de Montserrat. Aquest element, a més de ser una mesura de suport al comerç de la ciutat, també servirà de record de totes aquelles persones que han mort a causa de la pandèmia de la Covid-19.





També hi haurà arbres més petits a la resta de districtes de la ciutat. La seva instal·lació ha

estat possible gràcies a la col·laboració de diferents empreses de la ciutat. Per a l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, "el Covid ens està afectant en tots els àmbits de la nostra vida, hi ha sectors que estan patint molt, i tenim famílies que han perdut sers estimats. Calia trobar un símbol, que ens servís per mantenir la il·lusió i la màgia del Nadal, però sense oblidar aquells que més ho han patit".





En la seva presentació, l’alcalde també ha anunciat que enguany els carrers de Terrassa tindran més llum que mai, amb 694 punts d’enllumenat repartits per tots els districtes de la ciutat. Aquesta acció, per a l’alcalde, és "una mesura encaminada a ajudar a reactivar l’economia de la ciutat, ser un element d’atracció per a les botigues i comerços, així com per reforçar l’ànim i l’esperit nadalenc".





Enguany, a la ciutat també s’il·luminen tres xemeneies, Plaça Nova, Plaça Didó i Plaça de Salvador Espriu, es posen garlandes a les palmeres de l’avinguda Béjar i de l’Abad Marcet, i es decoren els arbres del passeig Comte d’Egara. A més, s’ha instal·lat una figura d’un ren a la plaça Lluís Companys.





Les principals ubicacions on es posen llums aquest any, respecte a l’any passat, són: a la rotonda de l’avinguda de Madrid, al D2; a la plaça de Can Palet i al carrer del Montblanc, del D3; al carrer Núria, cantonada amb Dom Bosco i a l’avinguda d’ Àngel Sallent, al D4; a la plaça Agustí Bartra del D5; a plaça de la Font de la Pola; a la plaça de Primer de Maig i al carrer Ample al D6; i als carrer de Mossèn Josep Pons, Itàlia, França i Avingunda d'Àfrica al D7, una iniciativa del Consell Municipal del Districte.





Per últim, aquest any s’instal·laran dos rètols amb lletres de la ciutat en grans dimensions i il·luminades a dos espais estratègics de la ciutat. Un estarà ubicat davant la Masia Freixa i l’altra a l’entrada de Terrassa, a la rotonda de la Rambleta del Pare Alegre.





CANVI D'UBICACIONS DE LES FIRES I EL PESSEBRE





Les mesures sanitàries i les restriccions a causa de la situació sanitària, si que han afectat a dues de les fires tradicionals que s’instal·len a la ciutat durant les festes nadalenques. Així, la Fira de Santa Llúcia es traslladarà al passeig del Comte d’Ègara, del 4 al 21 de desembre, per poder comptar amb un espai perimetrat i amb control d’accés. La Fira d’Hivern, que tradicionalment instal·lava les parades a la Rambla d’Ègara, aquest any ho farà a la plaça del Progrés.





En ambdós casos, des de l’Ajuntament s’ha proposat als seus responsables el no pagament de la taxa per l’ocupació de la via pública per les mesures COVID-19, i la col·laboració municipal per facilitar el material de suport necessari per tal d'organitzar les fira i suport logístic.





Pel que fa al pessebre, aquest any estarà situat a la plaça Vella, sobre l’escenari. L’Agrupació de Pessebristes de Terrassa ha anunciat que en els propers dies començarà la instal·lació al nou emplaçament, garantint la seguretat, amb mesures per evitat aglomeracions i amb el seu accés perimetrat.





DOS TRENETS I EL JUGUEM +





Aquest any, i també com a novetat, entre el 9 de desembre i el 4 de gener de 2021, Terrassa comptarà amb dos trenets que recorreran els carrers de la ciutat. Així, com cada any, un trenet farà el recorregut pels carrers del centre històric, però enguany s’hi afegeix un segon als eixos comercials de Ca n'Aurell, Sant Pere, Can Palet, La Maurina, Sant Pere Nord i Ca n'Anglada.





La situació sanitària, també ha condicionat aquest any la celebració del Saló Juguem+, reconvertint la proposta en quatre espectacles infantils al carrer els dies 28, 29, 30 i 31 de desembre. Properament s’informarà de les ubicacions definitives i els horaris, a través del web de la campanya « Ganes de Nadal ». A finals d’aquest mes de novembre, també està previst que s’instal·li el Circ Raluy a la Plaça Nova, que allargarà la seva presència a la ciutat fins passades les festes nadalenques el mes de gener.





Finalment, els representants dels eixos comercials de la ciutat, de Terrassa Centre; Ca n'Anglada; Sant Pere Nord; La Maurina; Ca n'Aurell; i del Gremi Hostaleria i Restauració, han exposta les seves propostes d’activitats per aquest nadal, que es recolliran al web ganesdenadal.terrassa.cat.