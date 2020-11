El Govern pacta amb el PNB eliminar la pujada de l'impost al dièsel

El Govern ha pactat amb el PNB l'eliminació dels Pressupostos de l'anomenat impost dièsel i la posada en marcha d'un Pla Renove de 50 milions d'euros per al sector de la màquina-eina, una indústria vinculada a sectors com l'automoció, l'energia i l'aeronàutica.





El Congrés ha remès a el Govern la relació d'altres esmenes, com el reguitzell de beneficis fiscals per a esdeveniments, actes de commemoracions o programes diversos proposats pel PSOE i Unides Podem en les seves esmenes.





El text prosseguirà ara la seva tramitació a la Comissió de Pressupostos a la qual ha estat remès amb el suport dels grups de Govern i el PNB i l'abstenció de Ciutadans, ERC i el PDeCAT. El PP i Vox han votat en contra. Els grups començaran a debatre i votar la resta de les esmenes i els vetos a cadascuna de les seccions de el projecte des del dimarts 24 de novembre.





Al llarg del procés, el Govern podrà vetar qualsevol esmena que suposi un augment de les despeses o minoració dels ingressos previstos, per la qual cosa la Comissió ha deixat de termini fins dilluns que ve als grups per a esmenar.





A més, la ponència ha inclòs els 20 milions d'euros addicionals dirigits a entitats locals per a finançar polítiques del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i la 'congelació' dels sous del Govern, una esmena que va arribar fora de termini però que finalment ha estat inclosa.





A més de la supressió de la pujada al dièsel per equiparar-lo amb la gasolina, la ponència ha incorporat altres esmenes de PNB pactades amb el Govern, com el pla renove de 50 milions per a la indústria de la màquina-eina i la creació d'un nou contracte per a la formació dual universitària.