Els talls en alguns carrers per obres amenacen amb col·lapsar el centre de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha alertat que a partir d'aquest dilluns hi haurà afectacions a la mobilitat a causa de diferents obres de millora de l'espai públic i d'infraestructures en diversos punts de la ciutat, pel que ha demanat a la ciutadania "planificar els desplaçaments i preveure un temps addicional de viatge ".





L'afectació més important s'iniciarà dilluns a la tarda, quan es tallarà la calçada central de l'avinguda Diagonal, des Roger de Llúria fins Aragó, per les obres d'ampliació del col·lector situat en aquest àmbit. El trànsit s'haurà de desviar per Aragó o Mallorca, en sentit Llobregat i per Rosselló o València, en sentit Besòs





També dilluns es fan les obres principals a la ronda de la Universitat que es transforma guanyant voreres i espai verd i reduint definitivament de 4 a 2 els carrils de trànsit actuals. Alhora, comencen els treballs per implantar un doble carril bus a la sortida de l'avinguda Diagonal, entre Pius XII i Zona Universitària





Durant el cap de setmana continuaran les tasques de construcció dels nous carrils bici del carrer Aragó i el passeig de la Zona Franca i està previst que finalitzin els treballs per ampliar els carrils bus del tram central de la Diagonal, entre Francesc Macià i Roger de Llúria.





DIAGONAL

A partir de la tarda de dilluns 23 de novembre, la calçada central de l'avinguda Diagonal quedarà tallada a el trànsit privat, des Roger de Llúria fins Aragó, per les obres d'ampliació del col·lector de la Diagonal. Els itineraris alternatius a la Diagonal seran bàsicament el carrer Aragó o Mallorca, per als vehicles que circulin en sentit Llobregat. Els que es desplacin en sentit Besòs, des del tronc central de la Diagonal seran desviats obligatòriament pel carrer Rosselló i els que entrin a la Diagonal pel lateral, des del passeig de Gràcia, hauran de baixar per Pau Claris per anar a buscar la carrer València.









Mentre durin les obres, el passeig de Sant Joan perdrà la continuïtat a l'altura de la plaça de Jacint Verdaguer (connexió mar-muntanya) i per tant, caldrà utilitzar també altres vies alternatives. Les vies transversals que creuen la Diagonal es mantindran obertes, amb algunes afectacions en moments puntuals i el lateral muntanya continuarà tal com està actualment.





Cal destacar que en tot moment es garantirà l'accés a guals i vehicles d'emergències. D'altra banda, i en relació a la circulació d'autobusos, les obres comportaran l'anul·lació de 6 parades i afectaran 8 línies, 6 de TMB (6, 33, 34, V19, D50 i 19) i 2 de Tugsal (N1 i N4), que hauran de modificar el seu recorregut. Per cobrir el servei es crearan tres parades noves i també s'utilitzaran parades ja existents.





Les obres es faran de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores i tindran una durada de 14 mese s. L'ocupació viària més important durarà fins a juliol del 2021, a partir d'aquí s'anirà reobrint progressivament el trànsit en algunes de les vies afectades.