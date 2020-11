El PSC recorda a Ernest Lluch el dia que es compleixen 20 anys del seu brutal assassinat per ETA

El PSC ha organitzat un homenatge al brutalment assassinat per ETA Ernest Lluch el dia que es compleixen 20 anys de la seva mort a mans de dos membres de la banda terrorista. El record del polític i ministre militant de el PSC s'ha dut a terme de manera telemàtica. Ernest Lluch, que va ser ministre de Sanitat i Consum entre els anys 1982 i 1986, va ser assassinat el 21 de novembre de l'any 2000 a Barcelona, a l'edat de 63 anys, quan dos membres de la banda terrorista ETA li van disparar a l'aparcament de seu domicili.

També el president de Govern, Pedro Sánchez, ha tingut un sentit record per al que va ser ministre de Sanitat. A les xarxes socials, Sánchez ha agraït la seva tasca amb la sanitat pública, destacant que amb ella "avui es combat la pandèmia i es salven milers de vides".

"Gràcies per fer de tots la sanitat pública. Amb ella, avui es combat la pandèmia i es salven milers de vides", ha destacat el president en el seu compte de Twitter.

En el vintè aniversari del crim, Sánchez ha volgut exalçar la "gran tasca política" de l'exministre socialista, a més del seu exemple i valentia. "Gràcies, Ernest", ha conclòs Sánchez seu missatge en xarxes socials.





HOMENATGE TELEMÀTIC

En l'homenatge organitzat pel PSC, i que se la dut a terme de manera telemàtica, ha comptat amb les intervencions, a més de Batet, Illa i Iceta, de la portaveu dels socialistes a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, una de les filles d'Ernest Lluch, Eulàlia Lluch, l'exministre i president de la Fundació Ernest Lluch, Joan Majó, o de rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elies, entre altres.





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha reivindicat els "principis rectors" que l'exministre de Sanitat a el sistema sanitari espanyol i que, segons ell, a dia d'avui segueixen sent fonamentals.





A dia d'avui, per Illa és prioritari blindar i protegir el sistema sanitari, així com la necessitat de "refer consensos", de manera que la figura de Lluch li resulta, literalment, inspiradora.

Ha qualificat a Lluch com una persona curiosa i dialogant que va ser assassinat per "intolerància" en un moment en què tenia una enorme capacitat per continuar aportant idees, al seu judici.





D'aquesta manera, ha reivindicat el rigor i els valors demòcrates de Lluch, i ha reclamat "fer present a les altres generacions el llegat immens" de l'exministre.





MIQUEL ICETA

D'altra banda, el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha qualificat a Lluch com una persona "de valors profunds", reformista, defensor de el progrés de la societat i de la millora permanent.





Ha posat en valor la curiositat i la "fortalesa interior bestial" de Lluch pel seu afany per dialogar i per trobar un punt d'entesa i de consens amb els que l'amenaçaven, en les seves paraules.





A més, ha assegurat que el recorda com una persona profundament catalanista, però que volia que el catalanisme fos "extens, obert, acollidor, que no es pogués dividir per raons de llengua o procedència".

La presidenta de Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha rememorat la figura de l'exministre socialista i ha reivindicat la seva "defensa del diàleg" en el dia en què es compleixen 20 anys del seu assassinat a mans d'ETA.





"La seva defensa dels valors democràtics i de la capacitat integradora del diàleg són avui un llegat a l'altura de la seva tasca com a ministre", ha defensat Batet aquest dissabte en l'acte telemàtic organitzat pel PSC en memòria de Lluch.





Batet ha posat en valor la "reivindicació de la llibertat i de progrés" per part de Lluch al llarg de la seva la trajectòria professional i vital, i ha destacat el seu compromís amb la convivència pacífica en societat.





"En aquests dies en què tant parlem de reconstrucció social i econòmica i en què tant invoquem la necessitat d'acords i consensos, és bo recordar que Lluch va saber participar des del Govern i també des de l'oposició en grans acords en moment de crisi", ha conclòs.





JOAN MAJÓ

Per la seva banda, l'exministre socialista i president de la Fundació Ernest Luch, Joan Majó, ha reivindicat la figura de Lluch com a intel·lectual, professor, escriptor i divulgador per la seva promoció del diàleg: "Aquest record hauria de servir en aquests moments en què el diàleg és també tan necessari ".