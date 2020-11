Pedro Sánchez defensa al G-20 l'accés universal a les vacunes de la Covid-19

La reunió del G20 que se celebra aquests dies, de manera telemàtica, té com a principal objectiu acordar la manera en la qual les majors economies del món han de treballar de manera coordinada i conjunta per sortir com més aviat de la recessió econòmica generada per la pandèmia de la Covid -19. Adoptar les mesures sanitàries adequades i, sobretot, aconseguir un repartiment equitatiu de les vacunes que s'estan acabant de desenvolupar són algunes de les decisions que s'espera surtin d'aquesta reunió.





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dissabte a la Cimera dels països del G20 l'accés universal a les vacunes per a la Covid-19 i una cooperació multilateral més eficaç.





Així mateix, ha demanat als líders el suport "inequívoc" a l'esforç de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en la lluita contra la pandèmia i derrotar de virus. "No estarem fora de perill fins que tots estiguin fora de perill", ha remarcat Sánchez.





A la Cimera, a la qual també ha assistit la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, Sánchez ha fet èmfasi que el G-20 "segueixi exercint un paper clau per afrontar les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Els líders del G20 tenim l'obligació de fer tot el que estigui a les nostres mans per minimitzar el dany i les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19", ha assenyalat.





El president de l'Executiu espanyol ha advertit que la pandèmia és "el major desafiament mundial de les últimes dècades", pel que ha defensat que les majors economies del planeta han d'acceptar el desafiament d'acabar amb el virus i "construir un futur més inclusiu ".





En aquest punt, ha destacat que tenen una "oportunitat única" d'establir un full de ruta col·lectiva que permeti treballar per "la prosperitat, la sostenibilitat i la igualtat", així com per al benefici de les economies i "de tots els ciutadans del planeta ".





En el seu discurs durant la sessió plenària d'aquest dissabte, el president ha insistit en la necessitat que es garanteixi un accés "just, equitatiu i universal" a les vacunes de la Covid-19. Després que el coronavirus hagi matat més d'1,3 milions de persones al món, hagi deixat a milions de nens sense educació i hagi manat a milions de famílies a la pobresa, Sánchez també ha reclamat davant el G-20 més cooperació multilateral per abordar els desafiaments comuns i "accelerar una recuperació justa, inclusiva i sostenible que no deixi ningú enrere".





Sánchez considera que el G-20 ha de seguir exercint un "paper clau" per abordar les conseqüències econòmiques provocades per la pandèmia amb especial atenció als més vulnerables.





Respecte al deute, el president de Govern ha donat la benvinguda a la decisió presa pels països més rics d'estendre fins a juny de 2021 la 'Iniciativa de Suspensió del Servei del Deute' i l'adopció del 'Marc comú per al Tractament de Deute', dues iniciatives per ajudar els països més vulnerables davant la crisi econòmica. Sánchez també ha demanat que no s'oblidin els riscos que respecte al deute tenen altres economies en desenvolupament, en particular a Amèrica Llatina i el Carib.





El cap de l'Executiu ha lamentat en el seu discurs l'increment de la desigualtat que ha provocat la pandèmia, especialment en els treballadors poc qualificats. Per això, ha destacat la importància que els països garanteixin "un nivell de vida digne" i ha fet una crida a reforçar els sistemes de protecció social.





A més, Sánchez ha reafirmat el seu compromís amb l'avanç de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. "Un veritable contracte social que ha de guiar els nostres esforços", ha assenyalat.





COOPERACIÓ INTERNACIONAL

El discurs inicial d'aquesta reunió telemàtica del G20 ha estat pronunciat pel 'amfitrió', el rei saudita Salman bin Abdulaziz, qui ha demanat als països assistents que es dugui a terme la major cooperació possible per acabar amb la pandèmia i iniciar un procés de recuperació econòmica global.





Una de les preocupació expressades per alguns dels assistents és l'augment del nombre d'infectats en aquest segona onada, sobretot en alguns països que van aconseguir esquivar la primera onada de manera eficaç. S'ha posat especial atenció en aquells països emergents i en aquells que ja estaven enormement endeutats abans de l'arribada d'aquesta crisi. Tal com ha advertit el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, "alguns d'ells es troben en el precipici de la ruïna financera i davant d'una escalada de pobresa, fam i patiment sense precedents".





CANVI CLIMÀTIC

També s'ha fet especial èmfasi en les mesures que s'han d'afrontar per aturar el canvi climàtic, i han estat molts els països que han decidit seguir l'exemple de la Unió Europea i adoptar mesures per aconseguir la neutralitat climàtica per a l'any 2050. A aquesta línia s'han adherit països com el Japó, la Xina, Corea de Sud i Sud-àfrica, entre d'altres.





A més, molts han estat els que han mostrat la seva esperança que el canvi d'administració a Estats Units permeti avançar en aquest camí, sobretot per les opcions que el nou president Joe Biden, revoqui la decisió de Donald Trump de retirar a país de l'acord de París.