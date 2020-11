El Vila-real perdona un Reial Madrid ple d'absències

Reial Madrid i Vila-real es van repartir un bonic xoc i han empatat a 1 amb una part per a cada equip, amb els gols de Mariano i Gerard Moreno a l'Estadi de la Ceràmica, a la recerca ambdós d'un pas més en la zona alta de la taula .





El quadre blanc va tenir la primera part i el groc la segona. Els de Zinedine Zidane van saltar amb força i un gol de Mariano als dos minuts, però després del descans van fallar aquestes forces en un onze de poc habituals. El Vila-real va acabar ensenyant el joc que li permet lluitar pel liderat en aquest inici de campanya i, després de l'empat de Moreno, de penal al 76 ', va arribar a perdonar.





Després de 45 minuts anul·lat, el quadre d'Unai Emery va posar en escac a un Madrid que va acabar demanant l'hora, per no seguir a mercè d'un rival que aquest any demana lloc entre els millors. El Vila-real es queda segon, a falta de la resta de la jornada, amb 18 punts pels 16 d'un Madrid que confia a recuperar efectius de cara a la important papereta en Lliga de Campions contra l'Inter de Milà.





Amb absències importants en plaça exigent, la línia vital de la seva columna vertebral com és Sergio Ramos-Casemiro-Benzema, la 'segona unitat' triada per Zidane per a La Ceràmica va ser solidària en el seu esforç. Molta pressió per lligar de mans a un 'submarí' bombardejat als dos minuts pel cop de cap de Mariano a centre de Carvajal.





El gol va fer mal en el marcador i l'orgull, encara que es pugui buscar la polèmica. I és que l'assistent va aixecar i va baixar el banderí per un avís de Lucas Vázquez per entrar a la jugada, però finalment no va influir tot i que es va acostar a Carvajal abans de centre del madrileny. El Madrid va estar més ficat i Mariano, encertat.





Amb vent a favor, els visitants es van desgastar per dominar l'escenari, amb el Vila-real anul·lat i trobant a faltar a Paco Alcácer, especialment el seu soci Gerard Moreno. El '7' local va trigar a entrar en joc i quan ho va fer va ser lluny de la meta rival, i no es va entendre amb un Bacca molt desaparegut. El control era visitant.





Un cop de cap mal donat de Parejo va ser el millor d'un Vila-real bloquejat, sense la seva alegria habitual per un Madrid enganxós, que no va recelar tampoc d'una falta a temps de Mendy o Varane per tallar potencials perills. Als de Zidane tampoc els sobraven arribades, el però sobre les expectatives amb Odegaard i Hazard.





Tots dos de fet van ser els primers canvis de Zidane, per Isco i Vinicius, veient el retorn millorat del rival després del descans. Emery havia mogut fitxa abans i amb bon resultat, especialment per la profunditat de Estupiñán i els desmarcatges de Chukwueze. El lateral esquerre va donar una passada de gol a Parejo, però l'internacional espanyol va perdonar en la seva arribada de segona línia.





Al Madrid se li feia llarg el partit, jugant molt al seu camp, quan Courtois va sortir malament i va caçar a Chukwueze. La pena màxima, una altra més com en la derrota a Mestalla abans de l'aturada, va permetre l'empat de Gerard i va acabar de bolcar als locals. Amb més buits, el Madrid va patir tot i que també va intentar anar a pel partit.





Alineacions:

Vllarreal: Asenjo; Mario (Rubén Peña, min.89), Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, min.61); Parejo, Iborra, Trigueros (Yeremi Pi, min.61); Gerard, Bacca (Chukwueze, min.61) i Moi Gómez (Kubo, min.89).

Reial Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modric, Odegaard (Isco, min.65), Lucas, Hazard (Vinicius, min.65) i Mariano (Asensio, min.85).

Gols 0 - 1, min.2, Mariano. 1 - 1, min.76, Gerard Moreno, de penal.

Àrbitre: Hernández Hernández (Las Palmas). Va amonestar Pi (min.91) per part de l'Vila-real. I a Nacho (min.68) i Kroos (min.93) al Madrid.