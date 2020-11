Carmen Calvo: "L'obligatorietat de les vacunes no és legalment possible"

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha assegurat que "l'obligatorietat de les vacunes no és legalment possible" i que cal respectar la llibertat de cada ciutadà de decidir si es vacuna o no, en el marc de el pla de vacunació contra el Covid-19 que l'Executiu aprovarà aquest dimarts.





"No avancem esdeveniments. Anirem veient, perquè nosaltres pensem que la societat va respondre a la vacuna, sobretot els col·lectius de risc", ha dit en una entrevista a 'El Periódico' aquest diumenge.





Per a ella, "l'important és disposar de les vacunes, que van per bon camí" i demanar a tota la població confiança i tranquil·litat davant la vacunació, i ha avançat que el Govern treballa amb les comunitats autònoms perquè aquest any els ciutadans poden celebrar Nadal sense córrer riscos.





MIGRANTES A CANÀRIES



Després de l'arribada de milers de persones migrants a les costes canàries, ha defensat que el Govern no ha actuat tard i que "no han parat d'anar els ministres tot el temps a les Canàries, al Marroc, als països africans".





Ha destacat que per gestionar l'arribada d'aquestes persones s'han utilitzat terrenys de el Ministeri de Defensa: "No és que s'hagi resistit, és que hem hagut de fer les modificacions necessàries perquè la immigració pugui ser atesa sense pertorbar per a res les tropes, casernes i necessitats que tenim a Canàries ".





"Nosaltres tenim acords en origen amb alguns països per, dins el compliment de la legislació internacional, poder tornar-los als seus països. El que sí hem de tenir en compte és que estan darrere les màfies, i no poden aprendre que Canàries és una via per entrar a Europa ", ha mantingut.





PRESSUPOSTOS



Preguntada per si Podem es comporta com a Govern i oposició, ha dit: "Unides Podem és un partit que no ha estat mai al Govern de la nació, i el PSOE sí".





"Un país acostumat a un altre tipus de governança està donant els seus primers passos en aquesta direcció, i no és fàcil. Et cau el Govern d'Espanya amb una pandèmia ... i tot ho fa molt més complicat", ha dit sobre el Govern de coalició.





Ha defensat que a l'negociar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) el PSOE s'ha dirigit a tots els partits, i "aquí està inclòs Cs", amb el qual han arribat a molts acords, ha destacat.





Per a ella, les discrepàncies que mantenen amb Cs sobre l'ús de l'castellà i la resta de llengües en el sistema educatiu suposen "un debat completament fals", i ha destacat que el president de Govern, Pedro Sánchez, segueix negociant les propostes econòmiques de Cs sobre els autònoms i els fons europeus per als PGE.





Preguntada pel pacte de PSOE amb Bildu, ha dit que la principal obligació de el Govern és donar estabilitat i futur, i ha afegit: "El problema està en el fet que el PP necessita nomenar a ETA ia Bildu contínuament per fer política, i això és temerari i injust ".





Sobre la reforma de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) ha dit que a el Govern li agradaria deixar-resolta al desembre, i en referència a l'PP ha dit: "És que el Govern no es quedarà consentint que un partit polític incompleixi la Constitució . Complir les normes és el més democràtic que hi ha al món ".