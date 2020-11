Salvador Illa: "Crec que l'amnistia no té cabuda en el nostre sistema constitucional"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha defensat el diàleg amb Catalunya però ha demanat tenir present que "ara mateix hi ha altres prioritats", en el marc de la gestió de la pandèmia de l'Covid-19.





És prioritari protegir la salut dels ciutadans i l'economia, a més de trobar la forma de garantir "que ningú es quedi enrere", ha destacat en una entrevista del diari 'Ara' aquest diumenge recollida.





No obstant això, ha considerat imprescindible fer un esforç de diàleg i compartir punts de vista amb Catalunya, "sobretot en els pròxims anys", perquè la pandèmia no ha dissolt el conflicte, en les seves paraules.





Sobre si s'ha de replantejar el sistema territorial a Espanya, ha dit: "S'ha de millorar, però em sento bastant satisfet de com en un context molt complex, una pandèmia sense precedents en 100 anys a el menys, el nostre marc institucional ha funcionat raonablement bé" .





REOBERTURA A CATALUNYA



Preguntat per la flexibilització de les restriccions a Catalunya des d'aquest dilluns, ha demanat actuar amb prudència perquè "la situació és inestable", i ha cridat a evitar llançar un missatge que indueixi a la població a creure que la pandèmia s'ha acabat.





Davant la celebració del Nadal, ha dit que "com menys mobilitat i menys contactes, millor", i ha avançat que el Govern estudia com abordar-la en un grup de treball.





Preveu que la campanya de vacunació pot començar aquest gener, i ha destacat que una de les vacunes la compra ja s'ha negociat es produirà a Espanya, en unes instal·lacions de el grup Zendal a Galícia.





GESTIÓ DE LA PANDÈMIA

Ha sostingut que la gestió descentralitzada de la pandèmia en la segona onada "ha funcionat raonablement bé", tot i que s'ha posat de manifest la necessitat de coordinació interna i en el marc de la Unió Europea.





Preguntat per si les dades de Madrid li sorprenen, ha contestat que no, i ha demanat prudència: "Madrid va tenir 21 dies de mesures molt restrictives de confinament. Vam tenir una discrepància que va ser pública i forcem un confinament en nou municipis de Madrid durant 15 dies ".





"Nosaltres proporcionem que les dades que ens faciliten les comunitats, i jo li dic que són fiables" encara que pugui haver errors puntuals, en un sistema que treballen per millorar.

Sobre els tests serològics, ha assegurat que cada tipus de test té una funció, si bé ha defensat que a la ciutadania se li ha de dir que "la prova amb un diagnòstic més fiable són les PCR o la TMA, que es fan amb criteris de anàlisi de plasma i són gairebé fiables a el 100% ".





I davant la possibilitat de realitzar els tests d'antígens a les farmàcies, ha dit: "A Galícia van fer una prova pilot en farmàcies i no han seguit. Jo seria molt prudent, els equips tècnics no ho acaben de veure".





ELECCIONS



Ha dit que espera que el PSC sigui la primera força a les eleccions de Catalunya, perquè "no té futur una societat catalana dividida, enfrontada", sinó que cal un exercici de retrobament, segons ha afirmat.





Preguntat per una amnistia per als presos d'l'1-O, ha contestat: "Jo crec que l'amnistia no té cabuda en el nostre sistema constitucional".





ERNEST LLUCH