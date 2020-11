Primera derrota al Wanda Metropolità del Barça davant l'Atlètic

La visita dels de Ronald Koeman al Wanda Metropolità no ha acabat amb un bon resultat i els blaugrana han caigut davant l'Atlètic de Madrid (1-0). El gol de Carrasco just abans de la mitja part ha sentenciat un duel que ha portat una altra mala notícia: la lesió de Gerard Piqué, que ha hagut d'abandonar el terreny de joc en el minut 60 amb signes de dolor després d'una jugada de mala fortuna amb Correa .









Aquest no ha estat un partit fàcil per al Barça, davant un equip molt ben posicionat sobre la gespa. Tot i començar molt bé, i gaudir d'una ocasió claríssima en el primer minut de joc amb un centre de Dembélé cap Griezmann, els blaugrana, poc a poc, han vist com els de Simeone han començat a guanyar terreny. Saül ha posat a prova a Ter Stegen (min 5) i Marcos Llorente s'ha topat contra el travesser (min 11). Les intervencions de Oblak tampoc han ajudat, perquè ha estat molt atent en una gran assistència entre línies de Jordi Alba que Messi no ha pogut transformar (min 41). A la represa, ha continuat encertat en un parell d'accions d'estratègia de Lenglet, la més clara en un cop de cap a boca de canó (min 57).









Enmig d'aquestes oportunitats, i just abans de la mitja part, ha arribat l'únic gol de el partit, el que ha decantat la balança de la banda matalasser. Ho ha fet Carrasco, en una jugada en llarg de l'Atlètic, quan ha aprofitat la sortida de Ter Stegen per marcar a porta buida (1-0, min 48).





Un gol que el Barça no ha pogut neutralitzar, tot i que ha gaudit d'alguna oportunitat. A part de la de l'cop de cap de Lenglet, i després que Piqué ja hagués abandonat el terreny de joc amb molt dolor, en el tram final l'han tingut Griezmann o Sergi Roberto, amb una rematada que també ha obligat a el de Reus a retirar-se de el terreny de joc.





Amb 10 homes, doncs, perquè els canvis ja estaven esgotats, el Barça no ha pogut fer res més i ha consumat la derrota al Wanda.









