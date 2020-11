VÍDEO: Detinguts set pederastes en una operació contra la pornografia infantil a internet

Les detencions s'han dut a terme en diferents punts d'Espanya -Màlaga (2), la Corunya, Barcelona, Las Palmas, Madrid, i Saragossa- i, a més, els agents van aconseguir identificar un menor que patia presumptes abusos sexuals per part de seu progenitor, gràcies a l'anàlisi d'una fotografia.





Les gestions policials es van iniciar després d'una informació rebuda per part de la Homeland Security Investigations, dels Estats Units.





Agents de la Policia Nacional especialitzats en delinqüència tecnològica van començar llavors un procés d'investigació, que van culminar amb l'arrest de set persones i la materialització de les corresponents entrades i registres dels domicilis dels investigats. Han estat intervinguts una gran quantitat de material informàtic i on van trobar una enorme suma d'arxius de contingut pedòfil.





Un dels detinguts, possiblement el més rellevant per la quantitat de material interceptada i per la seva professió com a monitor esportiu, era un home de 55 anys resident a Saragossa, que participava en nombroses activitats amb menors, tant en període escolar com en campaments d'estiu .

























Se li ha trobat una enorme quantitat de material ocult en carpetes ubicades a contenidors virtuals, tot això relacionat amb abusos sexuals a menors.





A la localitat barcelonina del Prat de Llobregat s'ha detingut un tècnic de reparació d'electrodomèstics, de 37 anys, que tenia especial fixació per les imatges de nens homes adolescents i procedents de països de l'est. En les Palmes de Gran Canària, ha estat arrestat un jubilat de 70 anys que col·leccionava exclusivament material sexual autogenerat per nenes adolescents.





Dos dels detinguts, a més de descarregar material sexual de menors de diferents fonts d'internet, editaven els arxius pedòfils per crear nous arxius que no es corresponien amb menors reals.





D'aquesta manera, nodrien el mercat pedòfil intercanviant com a material nou. Es tracta d'un repartidor de 23 anys detingut a Màlaga i d'un comercial de telemarketing de 40 anys resident a la localitat madrilenya de Coslada.





Els agents també van localitzar una fotografia d'un menor que estava sent objecte d'abusos sexuals. Per l'anàlisi dels detalls de la imatge, es va arribar a la conclusió que es tractava de material original, és a dir, de primera generació.





Les gestions policials van permetre descobrir que la víctima es trobava a Barcelona, iniciant-se en aquest moment la recerca de el menor, la qual va ser reeixida. L'abusador va resultar ser el seu propi progenitor, que havia mort dos mesos abans amb antecedents per robatori i per tràfic de drogues.





La Policia Nacional ha recordat el risc que suposa per als més joves realitzar qualsevol tipus d'acte amb contingut sexual enfront dels seus ordinadors o telèfons mòbils, ja que perden el control de l'material que graven des del moment en què l'envien a persones que creuen de la seva confiança i que, en no poques ocasions, resulten ser pedòfils que es fan passar per menors d'edat.