Es van fer 3.000 noves parelles durant la pandèmia gràcies a la indústria de les cites on-line

La indústria de les cites és un motor important per a l'economia a Europa ia Espanya, ia més va en augment. Actualment, les aplicacions de cites en línia són usades amb més freqüència a causa de que les persones poden conèixer sense la necessitat d'exposar-se a un contacte directe.









Per a aquest any s'estima que la contribució econòmica que aporten les cites entre solters abast els 7.000 milions d'euros només en set països europeus, entre ells, Espanya.





Durant aquest 2020, s'espera que es produeixin 36 milions de cites -presencials i virtuals- entre els solters del nostre país i s'estima que una persona que estigui buscant parella tingui una mitjana de 21 cites a l'any.





D'aquesta manera, s'estima que al nostre país s'arribi a la xifra de 1,7 milions de solters actius, el que constitueix el 9,1% de la població total de la franja d'edat compresa entre els 50 i els 75 anys.





Perquè el desig de conèixer una nova parella no ha disminuït amb les circumstàncies de la pandèmia: a Espanya les aplicacions de cites que hi ha experimentat un increment dels registres gairebé de l'51% durant els mesos d'estiu, pel que fa al trimestre anterior, sent agost el mes en què els usuaris han estat més actius a la plataforma.





Tot i les restriccions, les tendències de despesa dels solters a l'hora de preparar-se per a una cita com la cita en si, s'han mantingut constants durant la pandèmia del Covid19.





D'aquesta manera, per a aquest 2020 el repartiment de la despesa en les cites seria el següent:





1) En oci representa el 68,7% de la despesa total que les persones realitzaran en activitats relacionades amb les cites.

2) Roba, perruqueries / bellesa i cosmètics amb un 22,4% de l'total

3) Regals amb un 3,8%.

4) El consum a anticonceptius constitueix la proporció més baixa amb 1,2% de la despesa total relacionat amb les cites.





Tota aquesta activitat no s'ha vist minvada durant la pandèmia. Aplicacions com tinder van batre rècords, superant la xifra de més de 3.000 milions de 'fletxes' durant els primers mesos de l'confinament