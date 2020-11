Jordi Pujol reapareix amb un article al seu diari de capçalera "La Vanguardia"

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha advertit d'un "retorn a la inseguretat" econòmica, social, cultural i identitària que trenca el progrés que va predominar en la segona meitat de segle XX, i alguns anys de la XXI.





Ho ha sostingut en un article 'De el dret a decidir i de la voluntat de ser' publicat a 'La Vanguardia' aquest diumenge, coincidint amb la redifusió de la conferència 'Herder i Renan. I el dret a decidir 'que l'expresident va donar en 2014.





A el fil de les tesis d'aquesta conferència, Pujol ha afirmat que Catalunya "ha de disposar d'un règim polític i institucional que asseguri capacitat d'actuar amb eficàcia sobre la seva gent" per fer front als reptes actuals.





Així, ha demanat assegurar la seva capacitat "de crear condicions de bona convivència" i de facilitar el desenvolupament humà, col·lectiu i individual, en uns moments en què les societats tornen a estar en tensió després de dècades de millora social i econòmica.





SER "NACIÓ"



Ha mantingut que al llarg dels segles Catalunya ha experimentat una "persecució d'elements bàsics" d'identitat com la llengua i la cultura, i la memòria i determinades formes de vida, a més de polítiques estatals de caràcter unificador, segons ell.





"A casa nostra la voluntat de ser ha estat també un factor bàsic de la Nació. Que Vicens Vives va explicar molt bé. I que la mateixa història de Catalunya testifica", ha afirmat.





"Després de tot això i de molta immigració --ja des del segle XVIII, i sobretot XIX i XX (i ara mateix) - que s'ha anat incorporant amb benefici general, és a dir, de tota la societat catalana, Catalunya ha mantingut la seva personalitat ", ha sostingut.





A partir d'aquí, s'ha expressat amb força i capacitat de proposta positiva --ha mantenido--, "amb reivindicació d'un autogovern consolidat i garantit, i fins i tot últimament amb un vot independentista molt alt".





"Tot això són temes de tenir en compte ara que hi ha i hi haurà polèmica sobre conceptes com nacionalisme i patriotisme, identitat i cosmopolitisme, dret a decidir i voluntat de ser. I en aquest sentit sí que m'ha semblat que la meva conferència sobre Herder i Renan de fa sis anys té sentit, és interessant i pot ajudar a reflexionar ", ha conclòs.