Teresa Jordà serà la candidata d'ERC per Girona a les eleccions catalanes

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà, serà la candidata d'ERC per la demarcació de Girona en les eleccions catalanes, ha informat el partit aquest diumenge en un comunicat.





Jordà ha agraït la confiança de la formació i s'ha posat "a disposició de tota la demarcació de les comarques gironines" per aconseguir que ERC guanyi les eleccions.





La comissió de garanties d'ERC va verificar aquest divendres les signatures que avalaven la candidatura de Jordà i les de la resta de candidats per a unes eleccions que la consellera ha qualificat d ' "especialment determinants" per al futur de Catalunya.





"Des d'ERC estem convençuts que l'agenda que ha de permetre la reconstrucció social i econòmica de Catalunya ha d'anar de la mà amb l'agenda de la república catalana", ha sostingut.

I ha apostat per fer-ho "des de valors republicans com són la justícia social i la igualtat d'oportunitats" per no deixar ningú enrere, en el context de la crisi de l'Covid-19.