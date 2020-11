Calvet: "Cal escollir a un independentista que sàpiga governar"

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, que es postula com a candidat de JxCat a la Presidència en les pròximes eleccions catalanes, ha assegurat que "cal escollir a un independentista que sàpiga governar bé".





Ho ha dit aquest diumenge en l'acte central de la seva campanya a les primàries de JxCat --celebrado de forma telemática-- acompanyat per l'exconseller de Territori i Sostenibilitat i condemnat per l'1-O, Josep Rull, i l'exconseller d'Interior i també condemnat, Joaquim Forn.





Calvet ha assegurat que les primàries de JxCat enforteixen el partit i li fan guanyar capacitat d'influència, i ha definit als seus membres com "la generació de la ruptura": la que ha perdut la por i la que va realitzar conjuntament l'1-O, en les seves paraules.





Pel conseller, Catalunya té moltes limitacions per gestionar la situació de pandèmia actual perquè "l'ofec autonòmic" no permet a la Generalitat atendre les necessitats bàsiques de la població, cosa per la qual s'ha disculpat.





Demana suport perquè JxCat guanyi les eleccions i aconseguir la independència de Catalunya exercint la "confrontació intel·ligent", ha dit, referint-se a un terme que ha vinculat amb l'expresident i president de JxCat, Carles Puigdemont.





VICTÒRIES QUE SUMEN

Ha assegurat que cal definir victòries que sumen en la creació d'un programa electoral de JxCat: "Em veig amb forces per seguir en aquesta suma de victòries per aconseguir un país de primera".





Considera que s'ha d'assolir l'amnistia i el reconeixement de el dret a decidir, però també garantir drets socials com l'habitatge i la plena ocupació, a més de la implantació de l'català com a llengua preeminent.





També ha advocat per la lluita pels drets civils, el progrés econòmic, la recuperació de el sector primari amb un pacte rural urbà; l'increment de la digitalització, la innovació i la sostenibilitat, amb Catalunya com a agent actiu contra el canvi climàtic projectat a nivell planetari.





RULL: "ÉS EL MEU MILLOR AMIC"



Rull ha dit que Calvet és el seu millor amic, li ha agraït que vagi cada setmana a visitar-lo a la presó i l'ha animat: "Hem demostrat que els murs més alts, si hi ha intel·ligència política, es poden enderrocar"; el conseller s'ha emocionat després d'aquestes declaracions.





A més, ha destacat que la solidesa, solvència i determinació de Calvet són "insubornables" i l'ha visualitzat liderant el projecte de JxCat amb l'expresident Puigdemont encapçalant la llista electoral.





Ha assegurat que és una persona amb la convicció que "de la independència es pot parlar però que cal construir-la", i que l'experiència els ha fet aprendre quins camins per aconseguir-la són viables i quines són impossibles.





FORN ES POSA A LA SEVA DISPOSICIÓ



Forn li ha agraït que hagi fet el pas de presentar-se a les primàries i s'ha posat a la seva disposició, ja que creu que tots dos encarnen l'esperit de la Joventut Nacionalista Catalana (JNC) i posen "a el país per davant de tot".





Ha argumentat que Calvet es presenta "amb un model molt clar" i que en la seva trajectòria com a conseller ha seguit les polítiques de Rull i les d'altres consellers que l'han precedit, per la qual cosa opina que JxCat s'està convertint en un partit molt equilibrat .





Ha demanat que la gent s'animi a votar en les pròximes eleccions i s'ha dirigit a Calvet per demanar-li que treballi amb mentalitat d'Estat, posant com a prioritat "a la gent que pateix" a causa de la crisi de l'coronavirus.