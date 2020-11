La justícia catalana està col·lapsada per la falta de jutges

La justícia catalana porta anys a la vora del col·lapse per falta de professionals. La poca tradició de fer oposicions al territori i la sobrecàrrega de treball dels jutjats són les claus que expliquen aquesta situació, segons els juristes consultats per El Confidencial Digital.





Aquesta manca de professionals fa que la major oferta de places de justícia que publica el BOE anualment siguin per a Catalunya. De les 237 places que ha publicat al BOE aquest any per lletrat de l'Administració de Justícia, 75 són per als jutjats catalans, el que suposa el 36,6% dels llocs oferts. La segueix Andalusia, que rebrà el 30% de les places ofertades; Balears amb el 24%; València amb el 17%: i Canàries amb el 12%.





El mateix passa amb els dijous. De les 65 places que s'ofereixen a Espanya per a aquest any, 18 són per a Catalunya. "Hi ha molt poca tradició opositora. Comparat amb altres comunitats autònomes com Andalusia o Madrid on hi ha una pressió opositora molt gran", explica Marta Urbà, lletrada i portaveu del Sindicat de Lletrats de l'Administració de Justícia (SISEJ), a El Confidencial Digital.





"Molts lletrats de l'Administració de Justícia opositen a Catalunya però després es tornen a altres comunitats autònomes", assegura Urbà. Aquests professionals han d'estar un mínim de dos anys en la primera plaça, però la tendència mostra que després marxen.





María José Hernández, magistrada del jutjat de primera instància 48 de Barcelona i membre del Fòrum Judicial Independent, explica que "a Catalunya sempre hi ha hagut vacants, no és una cosa que hagi passat a partir de 2017". A més, la situació de sobrecàrrega en els jutjats tampoc ajuda. "Hi ha molta feina perquè hi ha un volum de negocis gran, en una zona industrial ... en els últims anys hagués estat molt necessari crear més places", assegura.





En el lliurament de despatxos de l'Escola Judicial d'aquest any la majoria de jutges van ser destinats a Catalunya. Dels 62 membres de la nova promoció, 56 han començat la seva carrera en els tribunals catalans perquè el poder judicial distribueix les places de manera que cobreixi les necessitats de cada territori. D'aquesta manera, el CGPJ determina quins jutjats vacants s'han d'oferir als nous jutges i aquest 2020 el 90,3% de les places van anar a parar a Catalunya.